Доброчинність та відповідальність: COMINBANK відзначає річницю концепції соціальної відповідальності DOBROKOLO

DOBROKOLO святкує свою річницю здобутком: банк став лідером рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою.

Рік тому COMINBANK презентував оновлену концепцію соціальної відповідальності. Відтоді добрі справи банку об’єдналися під назвою DOBROKOLO. Банкіри розповідають, що давно відчули необхідність визначити єдину модель КСВ, а війна разом зі зміною суспільних пріоритетів прискорила це рішення.

DOBROKOLO святкує свою річницю здобутком: банк став лідером рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою за результатами дослідження банківської системи України від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK:

"КОМІНБАНК — фінустанова з 30-річною історією. Саме в ці роки, з проголошенням незалежності, в Україні відроджувались цінності благочинності і ми не були осторонь цих важливих процесів. Коли почалася війна, банк реагував швидко і презентував "посилену" програму корпоративної соціальної відповідальності, яка дає нам можливість зростати в напрямку добротворення, бути максимально корисними, працювати заради перемоги і бачити круті результати. За цей рік ми переказали на добрі справи мільйони гривень. І у жодному разі не збираємось зупинятися!".

Сьогодні доброчинність банку працює за кількома напрямками:

- допомога ЗСУ і військовому госпіталю;

- турбота про дітей, людей похилого віку, родини переселенців;

- підтримка культурних проектів з історичним значенням;

- співробітництво з надійними доброчинними структурами та підвищення рівню довіри до українських благодійних фондів.

КСВ Комінбанку провадиться на 2х рівнях: внутрішній соціальній відповідальності — перед працівниками та зовнішній — перед суспільством. І об’єднати співробітників ресурсом добротворення у найважчі часи — ще одна важлива задача "доброго кола".

Впродовж року банк активно розвивав корпоративне волонтерство. За цей час стратегічна філантропія стала невід’ємною частиною його культури.

Співробітники охоче долучалися до суспільно корисних ініціатив – від участі у благодійному Київському марафоні Незламності до регулярного фасування гуманітарних пакунків на складі благодійного фонду ONUKY.

DOBROKOLO декларує корпоративне волонтерство як системне явище. І топ-менеджмент не лише створює для цього умови, але й сприяє його розвитку власним прикладом.