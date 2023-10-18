В Каменском отремонтируют три больницы и школу за счет иностранных инвесторов, - Андрей Белоусов (фото)

Город Каменское Днепропетровской области выиграл грант на получение средств для ремонта КЗ "Научный лицей им. Анатолия Лыгуна", городской больницы №9, больницы скорой медицинской помощи (бывшая больница №8) и ЦПМСП №3 (бывшая больница №7). В этих заведениях будет осуществлена полная реконструкция, а также ремонт тех отделений, которые в настоящее время еще остались без ремонта. Эти работы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов во время встречи с представителями Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Агентства ООН по развитию, передают "Украинские новости".

"Благодарю наших международных партнеров за то, что в это нелегкое время поддерживают Украину и Каменское, выделяя средства на реализацию таких важных социальных проектов", — отметил он, заметив, что эти проекты прибавятся к уже реализуемым в рамках городской программы "Инвестиции в город".

По сообщениям местных СМИ, в рамках городской программы "Инвестиции в город" Каменское постоянно работает над привлечением иностранных инвестиций для модернизации объектов образования, здравоохранения и других бюджетных учреждений. Основная цель — улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить достойные условия жизни для всех жителей общины. За последние годы в городе было реализовано много таких проектов. В настоящее время внедряются два.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Каменского, 18 октября в Каменское на встречу с городским головой Андреем Белоусовым приехали представители Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины – директор департамента стратегического планирования и региональной политики Дмитрий Турчак, а также Игорь Кистенев-Кавказский – национальный менеджер проекта ПРООН и другие специалисты и кураторы Агентства ООН по развитию. Они осмотрели первый этап выполнения работ в лицее № 16. Дети здесь учатся в одном реконструированном корпусе. Работы продолжаются, и уже в следующем году завершатся в полном объеме. Посмотрели отдельное здание гимназии № 11, где в одном из трех корпусов уже учатся дети. К концу текущего года ремонт всего здания будет окончен, и с нового года здесь смогут учиться все учащиеся начальной школы.

Представители МИУ и ПРООН высоко оценили результаты совместной деятельности и обсудили перспективы будущего.

"Открытие первой очереди работ в лицее №16 и гимназии №11 – прекрасное событие для Каменского. Впечатления очень положительные. Все качественно, удобно и с соблюдением современных требований. Главное – мы услышали одобрительные отзывы детей и педагогов, работающих в заведениях. Каменское – один из лучших городов в сфере привлечения иностранных инвестиций. Здесь есть прозрачность, надежная и профессиональная команда", — отметил национальный менеджер проекта ПРООН Игорь Кистенев-Кавказский.