Генерал Павлюк: Группировка в Киевской области достойно встретит врага, если он решится наступать из Беларуси

Не дать захватить Киев. Такой была первая задача Сил обороны с начала полномасштабной агрессии России. Организацию обороны и обеспечения столицы президент Владимир Зеленский доверил генералу-лейтенанту Александру Павлюку — на тот момент командующему Операцией объединенных сил. Киевскую ОГА он возглавил 16 марта 2022 года, в разгар боев за Киевскую область. 2 апреля Министерство обороны сообщило об освобождении области от российских оккупантов. Как удалось защитить столицу, в чем просчитался враг, с какими вызовами столкнулась область после деоккупации и готова ли она дать отпор в случае повторного нападения? Эти вопросы мы задали Александру Павлюку — первому заместителю министра обороны Украины.

"Киев за три дня". Действительно ли не фигуральное выражение, а реальные сроки, в которые россияне пытались захватить столицу? И какими методами вообще они надеялись это сделать?

Целью России было и остается уничтожение нашего государства. Они действительно рассчитывали захватить Киев за 3-5 суток.

Подобный план СССР использовал в Венгрии, Чехословакии, Афганистане. Кремль надеялся повторить его в Украине. Как? Они планировали как можно быстрее высадить спецназ и десанты на подступах к Киеву — на аэродромах Гостомель и Васильков. Параллельно ракетные и авиаудары должны были уничтожить наши системы ПВО, пункты управления воинских частей, объекты критической инфраструктуры.

Россияне рассчитывали, что система управления пойдет крахом и они в условиях полного хаоса и дезорганизации захватят правительственный квартал, ликвидируют или арестуют украинское руководство и поставят своих марионеток. Наличие парадной формы в уничтоженной технике свидетельствует: они действительно готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям.

Вы упомянули попытки россиян десантироваться на аэродромы. Насколько успешными или неуспешными были и почему?

24 февраля 2022 года подразделения 45 бригады специального назначения Воздушно-десантных войск России захватили аэродром Гостомель. В операции были задействованы примерно 300 человек. Однако уже в 21:00 того же дня Силы обороны совместно с подразделениями специального назначения и тактической группой Нацгвардии выбили россиян и восстановили контроль над аэродромом.

Пока шел бой за аэродром, главные десантные силы россиян с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76. Один из них наши защитники сбили и этим не дали возможности сесть другим.

25 февраля противник повторно атаковал аэродром, задействовав до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих. Тогда им удалось захватить его снова и нарастить группировку ВДВ, которую они надеялись высадить в правительственном квартале.

Попытка захватить аэродром в Василькове была неудачной. 25 февраля в районе Василькова ВСУ уничтожили один Ил-76МД и два вертолета с десантом, который совершил высадку.

С вашей точки зрения, как одного из командующих обороной на Киевщине, тогдашнего председателя ОВА, какие основные причины провала попыток россии захватить столицу?

Основная причина — сопротивление, которого россияне точно не ожидали. Я говорю не только о масштабе, но и о качестве.

Мы успели подтянуть все силы и средства, которые находились на западе Украины. Очень быстро сформировали батальонные группы из учебного центра "Десна", с Яворивского полигона, Центра артиллерии в Девичках. Но быстро сконцентрировать силы недостаточно, надо еще профессионально их применить. Нам это удалось.

Узлы обороны были на всех барьерных рубежах. Вы помните вражеские колонны, которые уничтожались прицельным огнем. Таких ударов артиллерии они не ожидали.

Когда твои первоначальные планы сломаны, а подразделения скованы боями, менять что-то на ходу всегда очень трудно. Оккупанты не смогли. Поэтому все их дальнейшие попытки продвижения к Киеву были не просто затруднены, они были обречены.

Когда наступил момент "слома"? Что окончательно похоронило надежды оккупантов на Киев?

Мощун. Наиболее угрожающей ситуация стала, когда они перешли реку Ирпень и захватили плацдарм. Тогда россияне действительно могли выйти на окраины Киева.

Их остановил героизм Сил обороны и подрыв дамбы, который уничтожил наведенные оккупантами переправы. Группировка, которая перешла реку, была уничтожена. Мы методично разрушали их логистику, пока не окружили и не перерезали обеспечение.

На тот момент враг уже понес огромные потери на востоке нашей страны. Вести боевые действия на нескольких направлениях он не был способен. В Мощуне они положили свою элиту. Защитники Украины заставили их отступить от Киева. Им не осталось ничего, кроме как придумать смешной нарратив о "жесте доброй воли".

Сломать замысел противника — это одно, но заставить его бежать — совсем другое. Когда и как уже наши войска начали прижимать россиян, что в конце концов заставило их отступать с Киевщины?

Сначала мы замедлили темп продвижения: взорвали мосты и переправы на подступах к столице, организовывали засады. Следующий шаг — блокирование войск с западного и северного направления. Контрнаступление началось 19 марта 2022 года.

Активные действия проводились на направлениях Белогородка, Полесье и Бровары. Были попытки вытеснить врага из Макарова, Бородянки, Большой Дымерки, Новой (Старой) Басани. Силам обороны удалось освободить часть территорий и создать предпосылки для окружения значительной части российских подразделений.

Мы не давали им спокойно отойти — осуществляли ударно-поисковые действия, захватывали пленных и трофеи. Под огнем они бросали своих раненых и технику.

Неоднократно подчеркивалось, что противник имел преимущество — и в личном составе, и в технике. Почему нам удалось, несмотря на это, выгнать оккупантов с Киевщины?

Враг нас недооценил. Он поверил собственной пропаганде и не был готов к масштабному сопротивлению. Думаю, это было ключевым.

Их наступление было построено на том, что здесь не будет сопротивления, что люди ждут "освободителей", что они беспрепятственно поднимут российский флаг в Киеве. А их начали уничтожать на каждом перекрестке. Причем не только Вооруженные силы, но и гражданские люди, которые массово вступали в территориальную оборону и добровольческие формирования.

То, что их планы обречены, стало понятно уже на второй-третий день вторжения. Когда пылали колонны техники, грузовики с топливом и боеприпасами. Ежедневно наша авиация, ракетные войска, артиллерия истощали их наступательный потенциал, наносили огромные потери. Они бежали, чтобы не потерять на Киевщине самые боеспособные свои подразделения.

С какими масштабами последствий российской агрессии Вы столкнулись во время пребывания на посту главы Киевской ОГА и что удалось сделать, когда вы возглавляли область?

Нам пришлось выбивать врага из 270 населенных пунктов области. От российских обстрелов пострадали 46 из 69 громад Киевской области. Это 65%. Повреждено было около 27 тысяч объектов — многоэтажки, частные дома, школы, детские сады, учреждения образования, медицины, культуры, объекты жизнеобеспечения.

Можете представить объем работ. Он был колоссальным. Мы начали с разминирования, чтобы обезопасить людей и провести посевную. Нам говорили, что на восстановление 10 тысяч километров уничтоженных электролиний уйдут месяцы, а мы справились за 45 дней. Полностью восстановили электрообеспечение, газо- и водоснабжение во все 120 населенных пунктов, которые были оккупированы или находились в зоне ведения боевых действий.

Область осталась без мостов, а это вопрос не только междугороднего сообщения, но и военной логистики. В очень сжатые сроки построили 28 насыпных и понтонных переправ, отремонтировали 9 мостов. Движение большегрузного транспорта по трассе Киев-Житомир было восстановлено через 5 дней после деоккупации Киевщины.

Параллельно мы продолжали наращивать оборонительные рубежи, сдвинули с мертвой точки переход религиозных общин из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Это важно, потому что до этого процесс искусственно тормозился годами.

Что сделано во время вашего пребывания в должности Командующего силами и средствами обороны Киева для недопущения повторного наступления на столицу?

Область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая достойно встретит врага, если он решится. Вокруг Киева несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км. Создана мощная система обороны, которую так просто пройти будет невозможно. Вся граница с Беларусью сейчас — сплошные завалы и минные поля. Есть артиллерия, спланированная работа снайперских и мобильных огневых групп. Поэтому если они попытаются, дальше границы не пройдут.

Начинается отопительный сезон. Есть сообщения о попытках россиян снова поставить под угрозу функционирование нашей энергетической инфраструктуры. Готова ли Киевщина и столица к продолжительным ракетным атакам?

Часто вижу в прессе, что Киев — наиболее защищенный системами ПВО город в Европе. Сложно сказать, так ли это, но столица действительно защищена хорошо. Силам обороны удавалось отражать массированные удары, когда ПВО имела гораздо меньше возможностей. С 24 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась. У нас появились западные системы ПВО, Вооруженные Силы постоянно совершенствуются.

Но никакие средства не гарантируют 100% защиты. Даже если их используют наши, я считаю, одни из лучших в мире специалистов. Поэтому верим в ПВО, но не игнорируем воздушные тревоги и держим павербанки заряженными.