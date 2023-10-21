В ВСУ одна специальность оператор БПЛА, а нужно минимум три, — Владимир Яценко

Владимир Яценко призвал Генштаб ввести отдельные специальности для различных типов дронов.

Разработчик украинских беспилотников Владимир Яценко призвал Генштаб и Министерство обороны к системным изменениям в сфере управления БПЛА, в частности, введение отдельных специализаций для различных типов дронов. Об этом он заявил в эфире Единого национального телемарафона.

"Я считаю, что нужна системная работа. Как на уровне Генштаба, так и Минобороны. Уже сколько у нас идет война, а у нас до сих пор в Вооруженных Силах одна военная специальность — это оператор беспилотного самолета. А мы уже сейчас видим, что используются совершенно разные по своему потенциалу дроны, но специальность до сих пор одна. Это, я считаю, не очень качественный менеджмент со стороны Генштаба. Уже нужно сделать, как минимум три специальности — в зависимости от типа и от свойств самолетов. Вторая проблема — на сегодняшний день, это я общаюсь каждый день с теми, кто летает, и летает далеко. Пожалуй где-то только 5% официально имеют такую специальность. То есть по факту они или артиллеристы, или танкисты, но точно не операторы БПЛА. Это работа, которая должна была быть сделана, как минимум, год назад. Но я достаточно позитивен, потому что я общаюсь с ребятами, которые учились у меня прошлым летом, и сейчас они уже работают в Генштабе. То есть еще год назад они летали как обычные пилоты, а сейчас они в Генштабе как раз делают систематизацию беспилотников и начинают систематизировать и работу, и классификацию, и все такое прочее. Поэтому в этом смысле я настроен достаточно позитивно", — отметил Владимир Яценко.

Кроме того, он отметил, что в каждой бригаде должно быть специальное подразделение операторов БПЛА, которые работают на расстояниях от до 20 до 500 км, а навыками управления простыми тактическими дронами должны обладать все солдаты.

"Я считаю, что все солдаты, которые проходят начальное обучение, должны учиться управлять простыми дронами. Это не так много времени — 1-2 часа теории, и 2 часа практических занятий. Но все солдаты, которой идут на передок, должны уметь управлять простыми тактическими дронами. Пока этого нет. То, что касается отдельных подразделений, да. Если это уровень батальона, если это артиллерийская бригада, подразделение ССО, или ГУР, безусловно, там должны быть такие подразделения, где сконцентрированы специалисты, которые могут работать на расстояниях от 20 до 150, и даже до 500 км. Это действительно решит многие вопросы. Потому что сейчас, например, недавно разговаривал с суперспециалистом, который летал на 150 км, но потерял беспилотник, и теперь его посылают на "ноль" управлять "Мавиком". Это нелогично. Это как посадить пилота самолета управлять танком. Поэтому мой призыв к специалистам из Генштаба — ребята, давайте ускорять эту работу, этот военный менеджмент, давайте менять структуру", — призвал Владимир Яценко.