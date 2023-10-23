Выбор специальности после 2 курса и никакой "заочки": в Украине реформируют высшее образование

В будущем студенты смогут выбирать, как долго хотят получать степень, и определяться с желаемой специальностью в течение первых двух лет обучения. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о нововведениях, которые уже поддержало правительство.

Правительство поддержало законопроект, который "фундаментально" изменит систему высшего образования. Об этом 23 октября сообщил в соцсетях Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Оптимизируем высшее образование и приближаем к европейским стандартам. Теперь у студентов будет больше свободы действий", — написал он.

Что изменится?

Согласно обнародованной инфографике, основными изменениями будут следующие:

"контрактники" смогут регулировать срок обучения , то есть, например, ускорить завершение бакалавриата до 3 лет или получать степень в течение 6 лет;

, то есть, например, ускорить завершение бакалавриата до 3 лет или получать степень в течение 6 лет; студенты смогут выбирать специальность после первого или второго курса — поступать на определенную область и сначала изучать общие предметы, а затем определяться с более узким направлением;

— поступать на определенную область и сначала изучать общие предметы, а затем определяться с более узким направлением; заочное обучение будет отменено, а его заменит дистанционный формат ;

; государство установило минимальный объем аудиторных занятий;

новый подход к выборочным дисциплинам, больше "свободы" для нерегулируемых специальностей (филология, финансы и т.п.) и меньше — для регулируемых (право, медицина и т.п.).

"Продолжаем строить систему образования, чтобы развивать человеческий капитал и создавать инновации. Спасибо правительству и МОН за общее видение развития образования в Украине", — добавил Федоров.

Реакция министра образования

Глава МОН Оксен Лисовой уже прокомментировал принятый правительством законопроект.

"Изменения в системе высшего образования давно назрели. Об этом говорят студенты и преподаватели, руководители ЗВО и работодатели. Мы видим это на примере украинцев, получивших высшее образование, но никогда не работавших по специальности. Потому что ошиблись в выборе или вообще в нем не нуждались. Другие же после окончания ЗВО вынуждены получать еще какое-то неформальное образование, чтобы в конце концов получить профессию и найти работу. Мы можем отрицать это, но настоящая ценность высшего образования в Украине снизилась. Поэтому откладывать изменения на потом уже просто невозможно. Действовать нужно сейчас, если мы хотим, чтобы качественное образование стало ключом к трансформации страны", — заявил он.

Министр призвал украинцев быть открытыми для перемен, которые могут вызвать беспокойство или страх из-за нарушения привычки.

"Наша команда готова к обсуждениям и взаимодействию. Объяснять и слышать, дискутировать и слушать. Ведь наша общая цель — сильное и развитое государство, а качественное образование — одна из важнейших и необходимых для этого составляющих", — подчеркнул Лисовой.

Он также поблагодарил правительство за поддержку "важных образовательных инициатив".

Напомним, авторами законопроекта были 14 народных депутатов. Среди его инициаторов – глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский ответил, отменят ли в Украине отсрочку от мобилизации для части студентов. По его словам, недопустимо, чтобы мужчины во время войны неожиданно пошли учиться в совершенно иную сферу.