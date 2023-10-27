"Нафтогазу" и Минобороны попытаются "закрыть глаза" на незаконные решения "Укрнафты", — эксперт

К годовщине национализации "Укрнафты", глава предприятия Сергей Корецкий созывает Общее собрание представителей предприятия. По мнению Михаила Шнайдера, встреча будет направлена прежде всего на закрытие всех проблемных вопросов, касающихся работы НАК "Нафтогаз Украины" и Минобороны.

Глава "Укрнафты" Сергей Корецкий перед годовщиной национализации компании созывает Общее собрание представителей предприятия. По мнению политического обозревателя Михаила Шнайдера, встреча будет посвящена закрытию всех проблемных вопросов, касающихся работы НАК "Нафтогаз Украины" и Минобороны. Об этом он написал в своей колонке для "Телеграф".

По его словам, нынешний Наблюдательный совет "Укрнафты", якобы, работает вопреки требованиям законодательства: в его составе нет независимых директоров и специального аудиторского комитета.

"Ни выводов аудиторов, ни решений Наблюдательного совета Укрнафты за год НАК и Минобороны не увидели, и сами не удосужились провести хотя бы одно заседание Общего собрания из двух акционеров. Видимо, не было указания Корецкого. И вот, Общее собрание Укрнафты, которое созвано на годовщину национализации Укрнафты, должно решить все вопросы, а подписаться под легализацией сомнительных сделок должны Умеров и Чернышов", — пишет Шнайдер.

По его информации, Общее собрание должно будет одобрить несколько спорных моментов:

как АРМА без договоров передала Укрнафте АЗС GLUSCO;

как "Укртатнафта" продала "Укрнафте" в значительных объемах нефтепродукты;

как "Укрнафта" продала Минобороны нефтепродукты с семипроцентным НДС вместо определенной из-за войны нулевой ставки, в связи с чем государство существенно переплатило.

"Очень интересным выглядит вопрос ответственности руководителей АРМА и Минобороны за договоры, заключенные с Укрнафтой, ведь по закону без решений Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Укрнафты подобные соглашения на сегодня считаются незаключенными, то есть отсутствующими. На основании чего тогда МО платило миллиарды Укрнафте и как АРМА могла передавать арестованное имущество, не имея правовых оснований?" — спрашивает Шнайдер.

Кроме того, по словам эксперта, среди других вопросов будет рассматриваться утверждение двухлетнего бюджета Наблюдательного совета, в который будет входить и увеличение сумм денежных вознаграждений и обеспечения этого совета.

"Это производит впечатление, будто бы в Наблюдательный совет Укрнафты войдет сам экс-министр обороны Резников. Хотя, цена понятна, если, как планируется, на Наблюдательный совет возложат выполнение, вопреки законодательству, аудиторских обязанностей", — отмечает Шнайдер.

Эксперт добавляет, что на собрании могут рассмотреть вопрос разрешения главе "Укрнафты" заключать договоры по всем основным направлениям хозяйственной деятельности предприятия без предварительных согласований с Общим собранием или Наблюдательным советом.

Поэтому, утверждает Шнайдер, он очень надеется на профессионализм и соблюдение требований действующего законодательства главой "Нафтогаза" Алексеем Чернышовым и министром обороны Рустемом Умеровым.