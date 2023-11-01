Годовщина установки первого в Украине мобильного укрытия – проект ИнтерХим и SafePlace

По словам инициаторов проекта, их цель — установка 1000 укрытий в разных городах Украины. За первый год существования SafePlace4UA уже было установлено более 10 убежищ в местах массового скопления людей в Херсоне и Николаеве.

Осенью 2022 года в Николаеве установили первое в стране мобильное укрытие. Монтаж защитной конструкции произвели на месте, где в июле 2022 года из-за обстрела погибли 8 местных жителей, ожидавших на остановке общественного транспорта. Таким образом, был начат проект установки укрытий в украинских городах под названием SafePlace4UA.

Первая конструкция SafePlace 0001 установлена на средства, предоставленные фармацевтической компанией "ИнтерХим" и гостиничным комплексом UnderSun Spa Hotel по инициативе благотворительного фонда "Юность 2.0".

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, такие остановки-укрытия на старте проекта планировали установить в 34 точках города.

Вскоре компании-благотворительницы в том же составе профинансировали создание и установку нового укрытия в освобожденном Херсоне. Его установили в центре города, где 24 декабря в результате российских обстрелов погибли 11 местных жителей, а еще 64 были ранены обломками вражеских снарядов.

Установленные бетонные укрытия спроектированы по израильскому образцу для защиты от обломков и обстрелов из РСЗО и вмещают от 18 до 24 человек. Они оборудованы камерой и экраном, чтобы видеть, что происходит снаружи.

Приоритет в размещении укрытий — места общественного отдыха, детские площадки, места массового скопления людей. Убежище выполнено из армированного бетона, стены имеют 25 см толщины, а потолок — 40 см.

На стенах херсонского SafePlace также изображен художественный образ Богоматери Оранты, репродукции мозаики из Софии Киевской, к масштабному проекту осушения стен которой ранее присоединилось фармацевтическое производство "ИнтерХим".

Генеральный директор компании Анатолий Редер отметил, что Оранта — это символ несокрушимости украинского духа, которая является извечной защитницей Украины, и выразил надежду, что такое убежище поможет сохранить жизни, а после войны сможет стать местным историческим памятником.

В начале августа 2023 года в ходе очередного российского обстрела Херсона было поражено ближайшее к укрытию здание. Само убежище выдержало близкое попадание и показало полную пригодность в качестве защитной конструкции, способной спасать жизни горожан.

Как отмечают инициаторы проекта, средства гражданской обороны заслуживают не меньшего внимания, чем перехватчики. Ведь 90% жертв при обстрелах на открытой территории происходят именно из-за разлета обломков и остатков ракет. Цель проекта — 1000 укрытий в городах Украины. Первый год существования инициативы завершился установлением более 10 убежищ в местах массового скопления людей в Херсоне и Николаеве.

Справка:

ИнтерХим — украинская фармацевтическая компания, расположенная в Одессе. Основана в 1992 году на базе Физико-химического института им. Богатского Национальной академии наук Украины. Входит в ТОП-10 ведущих отечественных производителей лекарств, разрабатывая оригинальные и импортозамещающие препараты. Основная деятельность: производство лекарственных препаратов по европейскому стандарту GMP, синтез фармацевтических субстанций и научные исследования.

UnderSun Spa Hotel — гостиничный комплекс возле Одессы, который начал деятельность в 2021 году. Весной 2022 года отель получил повреждения в результате российских обстрелов мирной инфраструктуры. В декабре того же года комплекс возобновил деятельность в ограниченном режиме. Заведение осуществляет активную благотворительную деятельность в пользу ВСУ.

Юность 2.0 — благотворительный фонд, созданный в 2016 году для защиты зеленых зон городов Украины через реализацию проектов восстановления и облагораживания парков, скверов, покинутых территорий и т.д.