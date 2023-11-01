Полис от 1175 грн — как существенно сэкономить на КАСКО

В ARX цена на МиниКАСКО начинается с 1175 грн. И это очень выгодно, ведь предполагает покрытие по основному риску – ДТП.

Полис КАСКО — это надежная дополнительная защита авто. Именно он возместит ваш ущерб, тогда как обязательная Автогражданка покроет убытки противоположной стороны. Но иногда водителей останавливает цена полиса КАСКО или специфические требования к автомобилю, например, ограничение срока эксплуатации. Поможет МиниКАСКО — защита от ДТП и лишних расходов.

Что такое МиниКАСКО

МиниКАСКО — это удачное сочетание низкой цены и надежной защиты. Этот полис предусматривает покрытие по основному риску на дорогах — ДТП. Он не покрывает такие риски, как похищение или стихийные бедствия, вследствие чего является вполне доступным.

В ARX цена на МиниКАСКО начинается от 1175 грн. Сумма покрытия при этом от 50 до 250000 грн. Например, на Outlander 2019 года с киевской регистрацией, с вариантом покрытия "Убытки в результате ДТП без вины + Убытки в результате ДТП по вине" на 250 000 грн, полис Мини КАСКО составляет всего 11 400 грн.

Такая страховка подойдет именно для тех, кто умеет считать и экономить.

Какие риски покрывает МиниКАСКО

Защита МиниКАСКО предусматривает:

• Полную компенсацию в случае гибели автомобиля в результате ДТП (как по вашей вине, так и без)

• Компенсацию ущерба в результате ДТП, в котором виновник — вы

• Компенсацию ущерба в результате ДТП, которое произошло без вашей вины.

При приобретении полиса МиниКАСКО осмотр не производится, ведь авто страхуется не на полную стоимость, а на лимит ответственности. Купить договор можно дистанционно с помощью менеджера страховой компании или работника Контакт-центра ARX. Ограничений по сроку эксплуатации авто тоже нет. МиниКаско можно приобрести отдельно независимо от наличия основного полиса КАСКО в ARX. Этот полис действует на территории Украины.

Приложение MyARX

MyARX — это современное решение для страхования. Его можно скачать на смартфон и избавиться от хлопот с бумагами. MyARX полезен тем, что в нем можно хранить все свои договоры, в том числе и МиниКаско, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, и все это работает даже в автономном режиме.

Доступна также функция осмотра авто без визита в офис — можно сделать видеофиксацию и купить полис КАСКО онлайн с помощью менеджера. Недавно приложение усовершенствовали: теперь можно следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

MyARX устанавливается через GooglePlay или AppStore.

Итак, подытожим: с помощью МиниКАСКО обеспечить себя дополнительной защитой для авто за разумные деньги вполне возможно, да еще и сделать все дистанционно. А удобное мобильное приложение поможет следить за своими договорами в смартфоне. Страховаться с ARX надежно и безопасно, каждый день компания платит клиентам около 5 млн. грн. возмещений.