Станет добавленной стоимостью, а не обузой: Кулеба о преимуществах членства Украины в ЕС

По словам главы МИД, Киев прикладывает немало усилий, чтобы выполнить реформы, которые необходимы для вступления в Европейский Союз. От правильного решения этого вопроса выиграют все.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что членство Украины в Европейском Союзе в перспективе позволит ему стать лишь сильнее. Об этом он заявил во время своего выступления на конференции в Берлине 2 ноября.

По его словам, Киев прилагает значительные усилия для того, чтобы обеспечить свое будущее в составе ЕС. Со времени подачи заявки удалось достичь ощутимых результатов в реформировании страны. Такие реформы важны для населения и делают государство более сильным и выносливым.

"Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС. Агрессия России против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно было отмечено, что процесс расширения союза не должен быть заложником внутренних реформ, а избирательные процессы никак не должны повлиять на важную динамику переговоров о членстве новых стран в ЕС.

"Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС", — продолжил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД считает, что в первую очередь преимущества от украинского членства получат граждане Европы, ведь возможности общего рынка вырастут и ЕС станет более сильным игроком на международной арене.

Напомним, 31 октября сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда стоит ждать новостей по вступлению в ЕС. По его словам, до конца этого года могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Сейчас страна уверенно движется к этой цели, однако дипломат не стал раскрывать деталей.