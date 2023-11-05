"Чертов террорист": Зеленский обозвал Путина во время интервью (видео)

Президент эмоционально объяснял, за что воюют и погибают украинцы. Война забирает лучших, но никто не отдаст свободу российскому диктатору.

Украинцы не готовы отдать свободу чертовому террористу, президенту России Владимиру Путину. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу NBC News.

"У меня много силы. Даже если мы чувствуем себя сильными, имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь. Цена велика, война забирает лучших из нас, лучших героев, мужчин, женщин и детей. Но мы не готовы отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот почему мы воюем", — объяснил глава государства.

Ведущая программы не перебивала эмоциональную речь Зеленского. Президент также отметил, что никто из западных союзников не давит на него по поводу переговоров с Россией.

Напомним, МИД Украины недавно комментировало слухи о ведении переговоров с Кремлем "за закрытыми дверями". Глава министерства Дмитрий Кулеба отметил, что основа формулы мира Украины — это уважение к суверенитету и территориальной целостности страны.

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 октября призывал РФ и Украину к скорейшим переговорам "о земле и о мире". По его оценкам, сейчас на поле боя сложилась патовая ситуация и две стороны имеют проблемы в армии.