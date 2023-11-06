На Прикарпатье мужчина совершил вооруженное нападение на АЗС: детали и фото

Инцидент произошел на заправочной станции в населенном пункте Долина. Мужчина, угрожая женщине-кассиру, потребовал отдать ему телефон и более 10 тысяч гривен.

На территории Прикарпатья в населенном пункте Долина сотрудники полиции успешно задержали мужчину, который просто совершил вооруженное нападение на автозаправочную станцию. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

Согласно информации, предоставленной полицией, нападающий прибыл на собственном автомобиле на автозаправочную станцию, где совершил разбойное нападение. Сразу после этого, он покинул место происшествия.

Как сообщили полицейские, инцидент произошел на территории автозаправочной станции в городе Долина. Внутри помещения заправки мужчина, угрожая предметом, который был похож на пистолет, требовал от оператора передать ему мобильный телефон.

После этого мужчина подошел к кассовой зоне, извлек предмет, который напоминал нож, и угрожая им женщине-кассиру, заставил ее передать ему все средства из кассы, превышающие 10 тысяч гривен. После завладения наличными деньгами и мобильным телефоном, нападавший быстро покинул автозаправочную станцию и уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

Получив оперативную информацию, полицейские в селе Пийло в Калушском районе остановили автомобиль "Toyota Yaris", на котором предположительно передвигался нападающий.

За рулем автомобиля находился 37-летний житель города Долина. Кроме того, при осмотре автомобиля, правоохранители обнаружили похищенные денежные средства, а также оружие, которым разбойник угрожал, и которое похоже на пистолет.

Следователи при процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Калуша уже объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

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Напомним, на Волыни избрали меру пресечения для украинки, которая избила трех сотрудников полиции. Правоохранители пытались провести у нее дома обыск.

Ранее в Украине произошел скандал из-за того, что украинского военного с контузией заподозрили в управлении машиной в нетрезвом состоянии. Полицейские отправили мужчину на алкотест, за что он пообещал им службу в одной роте.