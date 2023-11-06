Нардепу, которого подозревают в хищении 123 миллионов, назначили залог

Роберта Горвата подозревают в организации земельной сделки на 123 миллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд назначил залог 28,6 миллиона гривен народному депутату от группы "Доверие" Роберту Горвату, которого подозревают в коррупционной деятельности, а именно, присвоении государственной земли площадью более 320 га стоимостью 123 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Решение суд принял 6 ноября.

Также депутат обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не выезжать из Украины без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

не общаться с другими фигурантами дела;

сдать загранпаспорт.

Земельная схема на 123 миллиона гривен

25 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении действующему народному депутату, который организовал схему, как завладеть 320 гектарами земли на 123 миллиона гривен

Издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщает, что этот депутат — Роберт Горват из группы "Доверие".

Напомним, в Минобороны рассказали о новом агентстве, которое будет заниматься всеми закупками для ведомства и его подразделений по измененным правилам торгов, чтобы исключить коррупцию и перебои в поставках.