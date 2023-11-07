Мокрый снег и солнце: метеоролог рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе
Украину ждет переменчивая погода, но морозов пока не ожидается. Мокрый снег с дождями возможен в некоторых регионах из-за прихода циклона.
Тепло постепенно уходит из Украины, но морозов пока не предвидится. Об этом синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии для NV.
"На этой неделе Украину ждет переменчивая погода – будет чередоваться и солнечная, и дождливая. Но все же ожидаем определенное снижение температуры, и уже на этой неделе почувствуем ноябрьскую прохладу", – рассказала синоптик.
Прогноз погоды на 7 ноября
Во вторник, 7 ноября, будет преимущественно солнечно, без осадков. Дождь ожидается только на Закарпатье и в Карпатах. Температура воздуха постепенно начнет снижаться.
Ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, в морских прибрежных районах – до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 11–16 градусов тепла, а на Юге даже до +20.
Прогноз погоды на 8 ноября
В среду, 8 ноября, на территорию Украины придет циклон с юго-запада. вместе с ним придут дожди практически по всей территории Украины. Ночью в высокогорных районах Карпат может пойти мокрый снег.
Температура воздуха в среду снизится. Ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а днем в большинстве областей воздух прогреется только до +6…+13. Немного теплее будет на юге: ночью +7…+12, а днем до 19 градусов тепла.
Прогноз погоды на 9 ноября
В четверг, 9 ноября, циклон продвинется на восток, поэтому в большинстве областей уже будет сухая ясная погода, и только на Востоке Украины еще может быть небольшой дождь.
Температура продолжит снижаться. Больше всего это ощутят жители южных регионов – днем столбики термометров поднимутся не выше +14, а местами едва доберутся до +9 градусов.
Прогноз погоды на 10 ноября
В пятницу, 10 ноября, ясная погода сохранится на всей территории Украины.
Ночью температура опустится до +4, а в некоторых районах возможны заморозки до -2 градусов.
Прогноз погоды на выходные 11-12 ноября
С 11 ноября в Украину придет новый циклон с дождями и мокрым снегом в Карпатах, но из-за высокой облачности температура воздуха немного поднимется.
В ночь на субботу температура будет в пределах от 2 до 9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 7-13 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.
"С теплом до +20 понемногу начинаем прощаться — все же, ноябрь уже. По некоторым расчетам, ноябрь может превысить климатическую норму. Но +20 уже вряд ли будет", – рассказала Наталья Птуха.
Синоптик добавила, что температура будет ощутимо снижаться начиная со второй половины ноября.
Прогноз погоды в Киеве
В столице и Киевской области погода в ближайшее время будет такой же как на всей территории страны:
- 7 ноября – без осадков, ночью +6…+8, днем +13…+15;
- 8 ноября – дожди, ночью +4…+6, днем +9…+11;
- 9 ноября – преимущественно без осадков, ночью +4…+6, днем +9…+11;
- 10 ноября – ясно, ночью +2…+4, днем +10…+12;
- 11 ноября – снова дождь, ночью +6…+8, днем +10…+12.
Напомним, синоптики дали прогноз на ноябрь. В течение ноября средняя месячная температура воздуха составит около 2-7 градусов тепла.
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