По третьему кругу: на Киевщине в очередной раз пытались отремонтировать дорогу за 5,2 млн грн

По информации БЭБ, сельский совет решил провести еще один ремонт дороги несмотря на то, что участок уже ремонтировали ранее и выделили на это более 20 млн грн.

На Киевщине чиновники одного из сельских советов пытались в третий раз провести ремонт дороги, которую уже ремонтировали в предыдущие годы. Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отмечается, что дорогу должны были ремонтировать в Бучанском районе Киевской области. Для проведения работ чиновники одного из сельсоветов опубликовали тендер. На работы они планировали выделить 5,2 грн.

Впрочем, во время проверки работники БЭБ обнаружили, что на этом отрезке дороги уже проводили капитальный ремонт в предыдущие годы. Так, в 2021 году на работы выделили 13,9 млн грн, а в 2021 — 6,5 млн грн.

"При этом гарантийный срок эксплуатации по предыдущим договорам еще не вышел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что БЭБ обратилось в сельский совет с рекомендациями пересмотреть свое решение о проведении работ и тендер был отменен.

Напомним, в начале августа в сети сообщали, что в Закарпатской области планируют выделить почти 600 млн грн на ремонт дороги. Украинского предпринимателя, который опубликовал информацию о возможных работах, возмутило это. ведь по его мнению такие расходы не нужны во время войны.

Также в сентябре во Львове провели тендер на реконструкцию улицы, которую ремонтировали несколькими годами ранее. Тогда в местной мэрии заявляли, что не станут заключать договор, однако город еще должен рассчитаться за ранее проведенные работы.