Черные дни "зерновых королей" или кому мешает глава Одесской ОВА

Остановил "черный экспорт" зерновых и направил деньги "из тени" в государственный бюджет страны — таковы результаты деятельности назначенного главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. В рамках борьбы с коррупцией и с продажей незаконного зерна он создал в своем регионе беспрецедентный для всего государства пример, на базе которого будет распространяться опыт на всю Украину.

Как только Олег Кипер начал деятельность по остановке экспорта нелегального украинского зерна через порты вверенной ему области, недовольные "теневики", пытаясь вернуть деньги в собственные карманы, начали кампанию по черному пиару против него. В частности, в ряде СМИ и пабликах активно осуществляется "вброс" с фейками по выполнению обязанностей Кипера на предыдущих местах работы, о целесообразности его назначения 30 мая текущего года главой области и о соответствии новой должности.

До сих пор в Одесской области (и сейчас на остальной территории Украины) отечественное зерно массово закупалось за наличные в огромных масштабах и целенаправленно вывозилось из страны (по разным подсчетам, в "тени" находится до 80% из всего экспорта зерна). В довоенное время, по данным экспертов, из-за схем невозврата валютной выручки и уклонения от уплаты налогов за экспорт зерновых, Украина с 2017 по 2021 год потеряла $6 миллиардов. Об объеме убытков бюджета от "черной" продажи в период полномасштабного военного вторжения России можно только догадываться. И именно сейчас государство нуждается в невероятных ресурсах, в частности, финансовых, для противостояния агрессии.

Полная остановка экспорта нелегального зерна в Одесской области

Еще в июле 2023 года Одесская ОВА предложила экспортерам зернового рынка открытый меморандум о сотрудничестве, к которому присоединилась большая часть участников рынка, заинтересованная в работе по прозрачным механизмам. Цель взаимодействия — остановить "теневые" схемы и обеспечить беспрепятственную деятельность по экспорту зерновых грузов и восстановление фискальной и долговой устойчивости страны. Месяц спустя глава Одесской ОВА и военное командование подписали совместный Приказ №19, обеспечивающий возможность растаможивания зерновых только при условии отслеживания их происхождения и только после его проверки в рамках указанного документа. Порядок выполнения этого приказа согласован с Одесской таможней, налоговой и Бюро экономической безопасности.

Поэтому наработанные схемы приобретения зерна за наличные без уплаты налогов и беспрепятственного вывоза его за пределы Украины стали невозможными, в результате чего в Одесской области экспорт нелегального зерна остановился полностью.

Во время визита в Одесскую область и ознакомления с успешной борьбой с "теневиками" президент Украины Владимир Зеленский дал поручение распространить этот образцовый опыт для всей Украины. Соответственно, Кабмин начал эксперимент по верификации экспортеров зерна на период действия военного положения, а в Верховной Раде 20 октября зарегистрирован законопроект №10169, который полностью дублирует Приказ №19 и распространяет его на всю территорию страны. Президент рассчитывает на достижение результата, несмотря на многочисленные препятствия, в частности, со стороны ряда политиков, которые оспаривают назначение Кипера и его методы борьбы.

Определенные народные депутаты критикуют работу Олега Кипера. С одной стороны они блокируют инициативы, как Кипера, так и своих коллег, организуют заседания и совещания с чиновниками без видимых результатов, а с другой стороны не вносят альтернативных предложений и даже откровенно намекают на недопустимость работы Кипера, как выходца из правоохранительных органов, на должности главы области.

Зато Олег Кипер показал ощутимый результат. Ранее Кипер отмечал, что президент Зеленский предлагал ему эту должность как человеку со знанием реалий региона, и дал карт-бланш на антикоррупционную борьбу, поэтому глава Одесской ОВА взялся за работу, несмотря на то, что на тот момент областная администрация была без руководителя уже в течение двух месяцев, ему пришлось вступать в должность на фоне коррупционных скандалов с заместителями предыдущего главы области, а в самом регионе "заправляли зерновые короли" с наработанными десятилетиями "теневыми" схемами по выводу "в тень" миллиардов долларов. Для выполнения поставленной главой государства задачи понадобились и понимание процессов, и закаленный характер во время двенадцатилетней работы в прокуратуре, включая должность заместителя начальника следственного управления ГПУ.

В отличие от многих, Кипер не привез с собой в Одессу полсотни представителей "новой команды", а взял лишь нескольких человек, которых знает по работе в прокуратуре и которые умеют выполнять поставленные задачи.

"В Одессу я пригласил нескольких ребят, которые сейчас работают моими заместителями", — заявил Кипер местным журналистам.

Еще один показатель определенной "непохожести" Кипера на других — это его явное нежелание заниматься политикой.

"Некоторые сейчас в Одессе также занимаются политическими амбициями. Для меня это немного странно потому, что война не закончилась", — говорит он.

Поскольку Кипер — не политик, а скорее кризисный менеджер с собственными правилами игры, которые не нравятся "теневикам" (которые, создается впечатление, борются не против агрессора, а наоборот — его поддерживают), но имеют результат для государства и пример тому — Одесская область, где полностью остановили экспорт нелегального зерна, направив в бюджет страны деньги, которые будут способствовать противостоянию российской агрессии.