"Мы сделали все, о чем договаривались": Стефанишина намекнула, чего ждать от отчета Еврокомиссии

Ольга Стефанишина предупредила, что прогресс Украины на пути в ЕС в Еврокомиссии оценили "сдержанно" и призвала придержать эмоции — реформы еще впереди.

Отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС от Еврокомиссии должен быть опубликован завтра, 8 ноября. Формулировки относительно достижений Украины будут "сдержанными", однако окончательное решение лидеров блока об открытии переговоров еще впереди. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, реформы будут продолжаться, а эмоции, бушующие вокруг ожидаемого отчета Еврокомиссии не добавляют понимания пути, который открылся перед Украиной 23 июня 2022 года.

"Мы сделали все, о чем договаривались. Реформы продлятся и в дальнейшем, до и после начала переговоров о членстве. Это марафон. В комментариях вокруг ожидаемого отчета Европейской Комиссии много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня прошлого года", — добавила она.

Вице-премьер-министр отметила, что живя в постоянных "эмоциональных качелях", люди часто склонны к категорическим оценкам.

"За критикой мы не слышим похвалы, а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из поля зрения основное. Однако это не о процессе расширения, и конечно не о том, как работает знаменитая "брюссельская бюрократия"", — отметила вице-премьер-министр

Она сообщила, что отчет Еврокомиссии будет опубликован 8 ноября. Он расскажет о прогрессе Украины и даст понимание дальнейших шагов.

"Но формулировки будут сдержанные", — предупредила Стефанишина.

В этом контексте она также отметила три основные составляющие, о которых нужно помнить при ознакомлении с ним.

Украина является частью "более широкого политического пазла расширения".

Исчерпывающего списка задач не будет.

Отчет Еврокомиссии — это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре 2023 года.

"Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться, и даже считать несправедливым, но что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения", — добавила она.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии относительно переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, 24 октября в МИД рассказали, когда могут стартовать переговоры по вступлению Украины в ЕС . По словам заместителя МИД Украины Эмины Джапаровой, Украина активно работает над выполнением своих обязательств перед ЕС в рамках процесса интеграции.