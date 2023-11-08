В Виннице университет транслирует на экранах фамилии студентов, которые прогуливают пары (фото)

Некоторые из студентов даже написали жалобы в Минобразования на учебное заведение с просьбой отреагировать, но пока это не дало никакого результата.

В Винницком национальном аграрном университете на двух огромных экранах транслируют фамилии студентов, которые не посещают пары. Об этом сообщает "20 хвилин".

Журналисты считают, что таким креативным способом руководство учебного заведения пытается бороться с теми, кто не посещает лекции. Они решили поинтересоваться, не нарушает ли это Закон Украины о защите персональных данных.

Часть студентов и преподавателей не поддерживает решение установить такие экраны. По их мнению, такая инициатива не является необходимой. Некоторые из студентов вроде даже написали жалобы в Минобразования, но пока это не дало никакого результата.

Журналисты пытались договориться о встрече с руководством, но этого сделать не удалось. На сайте аграрного университета указаны контакты руководства заведения. Позвонив по номеру приемной президента вуза, слышно в трубке только "Входящий звонок запрещен". На звонок к ректору был такой же ответ.

Журналисты обратились за комментарием к юристу Алине Шеремет. Она отметила, что принят Закон Украины "О защите персональных данных". В нем говорится о том, что без согласия субъекта персональных данных, то есть человека, нельзя распространять о нем информацию, по которой человека можно идентифицировать.

Напомним, расследование NGL Media показало, что в университетах значительно вырос средний возраст студентов. По данным расследователей, в некоторых университетах количество обучающихся выросло в 20 раз, если сравнивать с 2021 годом. При этом, увеличилась и сумма оплаты за обучение, что приносит неплохой доход заведениям.