Бонусная броня: АЛЛО удвоила донаты клиентов и передала 3 млн грн на бронетранспортер

Национальный маркетплейс АЛЛО передает 3 миллиона гривен на покупку гусеничного медико-эвакуационного бронетранспортера FV432 производства Великобритании для Сил Обороны. Это стало возможным благодаря донатам клиентов, которые в течение месяца переводили на благотворительность накопленный ими кэшбек.

По итогам благотворительного сбора "Бонусная броня" национальный маркетплейс АЛЛО передает 3 миллиона гривень на покупку гусеничного медико-эвакуационного бронетранспортера FV-432 производства Великобритании для Сил Обороны. Это стало возможным благодаря донатам клиентов, которые на протяжении месяца перечисляли на благотворительность накопленный ими кешбэк по программе лояльности АЛЛО Гроші: компания АЛЛО не только конвертировала эти бонусы в реальные деньги, а и удвоила собранную сумму. Благотворительный фонд Сергея Притулы приобретет бронетехнику и передаст ее подразделениям Сил Обороны как медико-эвакуационный транспорт для спасения украинских бойцов на поле боя. Сумма 3 млн грн от АЛЛО пойдет на покупку FV-432 в Великобритании, его транспортировку, оборудование для медицинских целей, а также дофинансирование закупок другой техники.

В течение октября клиенты АЛЛО со всей Украины перечисляли на благотворительность и нужды ВСУ свой кешбэк по программе лояльности АЛЛО Гроші, который они получают за покупки товаров в магазинах сети, на allo.ua или в мобильном приложении. В сумме клиентами АЛЛО было перечислено 1,5 млн АЛЛО Грошей:

самый большой донат – 5 тысяч АЛЛО Грошей – поступил от клиента из Чернигова;

самый активный регион – город Киев, также активно отправляли АЛЛО Гроші клиенты из Днепропетровской и Львовской областей;

49% донатов приходится на клиентов в возрасте 30-41 год;

среди всех, кто перечислил кешбэк, 69% мужчин и 31% женщин;

час пик донатов – 10:00-11:00, а также с 11:00 до 15:00;

больше всего АЛЛО Грошей на бронированный транспорт поступало во вторник.

"Проект "Бонусная Броня" объединил ведущих украинских ритейлеров, и мы рады, что смогли присоединиться, и вместе с нашими клиентами внесли существенный вклад. Как правило, клиенты программ лояльности копят кешбэк для выгодных покупок во время Черной пятницы или других сезонных распродаж, однако в этот раз покупатели охотно перечисляли свои накопленные по программе АЛЛО Гроші бонусы на полезную цель. АЛЛО удвоила собранную сумму, и совсем скоро медико-эвакуационный бронетранспортер будет спасать жизни на передовой", – отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Необычный сбор "Бонусная Броня" при участии АЛЛО и других ответственных ритейлеров ставил целью приобрести гусеничные бронетранспортеры типа FV-432 и бронированные внедорожники Snatch Land Rover. Этот медицинский бронированный транспорт поможет сберечь жизнь украинских защитников, кровью и потом защищающих каждый сантиметр нашей земли. В проекте "Бонусная Броня" приняли участие компании АЛЛО, EVA, WOG, ARGO, "Фора", "Сильпо", "Антошка", "Аптека Подорожник", Hotline. Общая собранная сумма составила 14 630 220 грн.

Маркетплейс АЛЛО предлагает своим клиентам программу лояльности АЛЛО Гроші с 2020 года. АЛЛО Грошима начисляется кешбэк с покупок и за другие активности. Клиенты могут оплатить ими 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривни): каждая 1 единица АЛЛО Грошей эквивалентна 1 гривне.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Благотворительный фонд Сергея Притулы занимается усилением Сил Обороны Украины, а также помощью гражданскому населению, пострадавшему от российской агрессии. Команда фонда каждый день работает над тем, чтобы каждая ваша гривня превращалась в ценную помощь Украине.

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