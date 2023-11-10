Голодні ігри: Найцікавіше про зірок оригінальної серії та приквелу

Незвичний, жорстокий, пристрасний, фантастичний, антиутопічний світ "Голодних ігор" беззаперечно завоював серця глядачів та подарував славу акторам, що втілили улюблених персонажів на екрані. Цього року така ж можливість випала новому поколінню, адже 16 листопада фанати зможуть знову повернутися до Панему та дізнатися більше про історію країни, Голодних ігор і диктатора Кріолана Сноу.

"Голодні ігри: Початок"

Для глядачів оповідь розпочалася у 2012 році зі сміливого вчинку Катніс Евердін. Саме тоді вийшов перший фільм, який мав шалений успіх та касові збори. "Голодні ігри: У вогні", що продовжили історію у 2013 році, перевершили попередника, завоювавши більшу любов фанатів та отримавши більший бокс-офіс. Останній роман "Переспівниця" вирішили екранізувати двома повнометражними фільмами у 2014 і 2015 роках, що зашкодило динамічному ритму оповіді. Проте, хоч останні частини й поступилися першим, вони все одно мали касовий успіх.

Зіркові трибути оригінальної серії

Катніс Евердін, головну героїню, зіграла Дженніфер Лоуренс, яка на той час вже знялася у багатьох проєктах. Останнім її фільмом перед "Голодними іграми" став успішний перезапуск іншої відомої серії — "Люди Ікс: Перший Клас", де акторка зіграла Містик. На сьогодні у Лоуренс десятки номінацій і нагород, серед яких "Оскар" і "Золотий глобус", співпраця з Dior і багато успішних ролей.

Піту Меларка, коханого Катніс, на екрані втілив Джош Гатчерсон. Попередня його успішна робота була у фільмах "Подорож до центру Землі" та "Подорож 2: Таємничий острів", де він зіграв одну з головних ролей. Актор не може похвалитися таким же урожаєм ролей та нагород, як його партнерка по кадру, проте й актором однієї ролі його назвати не можна.

Гейла Готорна, ще одного коханого Катніс, зіграв Ліам Гемсворт, який також відомий за роллю Білла "Малюка" Тіммонса у "Нестримних 2". Каст першого фільму доповнюють такі зіркові актори, як Вуді Гаррельсон, Елізабет Бенкс, Дональд Сазерленд, Стенлі Туччі. Також у перших двох частинах роль модельєра Цинни зіграв відомий музикант Ленні Кравіц.

У другій частині до союзників Катніс додався Фіней Одейр, якого зіграв Сем Клафлін, відомий на той час роллю Філіпа з четвертої частини "Піратів Карибського моря". Також у першій "Пересмішниці" до зіркового касту доєдналася Джуліанна Мур.

Про що співається у "Баладі про співочих пташок і змій"

У приквелі ми більше дізнаємось саме про створення Голодних ігор і побачимо момент перетворення їх на шоу. Фільм висвітлить історію молодого Коріолана Сноу, майбутнього президента Панему, головного антагоніста Катніс. Його сім’я втратила все у "Темні дні" — повстанні округів. Тож його єдина надія повернути колишню велич — перемога молодої Люсі Грей з 12 округу, наставником якої він став. Ми побачимо, як Сноу бореться з внутрішніми демонами, та як розмивається його межа між добром і злом. Зважаючи на те, яким ми бачили його в минулих фільмах, до 16 листопада залишається лише уявляти, через що саме він став таким жахливим тираном.

Тигріс Сноу — кузина Коріолана Сноу. Роль виконала Гантер Шафер

Перші скрипки приквелу

Головну роль втілив Том Бліт, молодий британський актор, що знявся до цього у кількох незалежних фільмах. Це його перший гучний проєкт у головній ролі.

"Коріолан Сноу багатогранний — це той, хто вижив, вірний друг, головоріз, дитина, яка швидко закохується, і молодий чоловік, амбітний до глибини душі. Погляд Тома на персонажа показав нам усі складні неоднозначності цього юнака, коли він перетворюється на тирана, яким стане" — заявив Френсіс Лоуренс, режисер стрічки.

Ніна Джейкобсон, продюсерка, так висловилася про гру Бліта: "Перформанс Тома виповнить і зруйнує все, що ви думаєте, що знаєте про Коріолана Сноу. Він надзвичайний талант, який покаже, чому Сноу завжди опиняється на вершині".

Партнеркою Бліта у кадрі стала Рейчел Зеглер, у якої за спиною вже є відомі проєкти. За екранізацію відомого мюзиклу "Вестсайдська історія" актриса і співачка отримала "Золотий глобус" у 2021 році. Вона стала наймолодшою актрисою, яка отримала цю нагороду у номінації "Найкраща актриса — мюзикл чи комедія". До того ж це був її дебют у кіно — Стівен Спілберг обрав її з 30 тисяч інших претенденток на роль Марії. У "Баладі" актриса зіграла Люсі Грей Берд, підопічну Сноу, яку той спершу ненавидить, а потім закохується в неї. До речі, хлопець Рейчел, Джошуа Андрес Рівера, зіграв у фільмі друга Коріолана.

У мережі фанати вже почали порівнювати Зеглер і Лоренс. І справді, деякі паралелі між персонажами є, як, наприклад, відомий зневажливий уклін чи пісні. Але це тільки елементи, які пов’язують майбутню і минулу історію. Люсі є зовсім іншим персонажем, вона любить увагу і помпезність, вміє завойовувати симпатії людей, в тому числі співом — у фільмі буде кілька музичних номерів.

Диригенти "Балади"

Пітер Дінклейдж зіграв Каску Гайботтома — засновника Голодних ігор. Актор є однією із зірок першої величини у касті та має чотири нагороди "Еммі". В першу чергу ми знаємо його через "Гру престолів", але серед інших відомих проєктів Дінклейджа — "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Месники: Війна нескінченності".

"Я не можу придумати актора, який би ідеально підходив для ролі Гайботтома. Як людина, якій приписують задум Голодних ігор і декан Академії, Каска Гайботтом є персонажем із секретами. Магнетизм, інтенсивність і чорний гумор Пітера додадуть йому розуму, глибини та пафосу, яких вимагає ця роль" — поділилася думками продюсерка приквелу Ніна Джейкобсон.

Віола Девіс, володарка найпрестижніших кінопремій світу, серед яких і "Оскар", отримала роль у "Баладі" завдяки фан-арту. Актриса виставила у себе на сторінці фанатський постер, де вона зображає зловісну жінку з горору. Режисер приквелу побачив його і зрозумів, що Девіс ідеально підходить на роль зловісної докторки Волумнії Гал, головного гейммейкера.

Пітер Дінклейдж розповів, що боявся забути свої репліки у кадрі разом із нею. Молоді актори були раді повчитися майстерності у зірки та ставилися до актриси навіть трішки побожно. Для самої ж Девіс це теж було щось новеньке, адже вона не часто втілює щось подібне.

Джейсон Шварцман зіграв Лукреція "Лакі" Флікермана, першого ведучого Голодних ігор. Актор з юності співпрацює з Весом Андерсоном — на сьогодні він вже знявся у 8 фільмах режисера. Шварцман є частиною великої кінематографічної сім’ї Коппола, тож у його творчому доробку є проєкти з членами знаменитої родини.

Актор розповів, що у підготовці до ролі у "Баладі" важливим елементом став візуальний образ його попередника — Стенлі Туччі. Також Шварцману довелося опанувати магічні трюки, оскільки Лакі Флікерман — справжній фокусник. Зараз Джейсон залучає свої нові вміння, щоб веселити доньку та її друзів.

Побачити його магічне шоу, пісні Зеглер, хімію закоханих і потужний екшн ми зможемо вже 16 листопада. На нас чекає захоплива історія, де не обійшлося без кривавих боїв, якими так славляться "Голодні ігри". Також це буде найдовший фільм серії, тож можна очікувати детального занурення у цей неймовірний світ.