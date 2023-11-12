В Украине бушует снежная метель: появились невероятные кадры с горы Поп Иван (фото, видео)

Из-за снежных осадков и ограниченной видимости, спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы.

В Украину пришла настоящая зима: на горе Поп Иван в Карпатах уже несколько дней бушует метель. Фото заснеженной горной вершины опубликовали на странице Черногорского горно поисково-спасательного поста в Facebook в воскресенье, 12 ноября.

"По состоянию на 09:00, 12.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, северный ветер со скоростью 4-7 м/с., температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

На горе Поп Иван в Карпатах уже несколько дней бушует метель Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Отметим, что сильная метель продолжается несколько дней. В горах объявили штормовое предупреждение.

Из-за снежных осадков и ограниченной видимости, спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы. Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Из-за снежных осадков и ограниченной видимости, спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы.

Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец) — одна из высочайших вершин хребта Черногора, третья по высоте вершина Украины, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота 2020,5 м.

Сильная метель продолжается несколько дней. В горах объявили штормовое предупреждение Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Название, по преданиям, гора получила за скалу на вершине, которая была похожа на попа в рясе. Сейчас от скалы остались лишь обломки. На самом же деле более старым названием горы является "Черная гора", полученное ею после того, как легендарный Довбуш победил на ней черта, или "Черную беду". Название же "Поп-Иван" гора получила после описки при составлении карт.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, дует северный ветер Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Гора Поп-Иван Черногорский известна главным образом своей обсерваторией "Белый слон", находящейся на самой вершине. Обсерваторию начали строить в 1936-м году, задействовав в ее строительстве в основном людей из окрестных сел. 29 июля 1938 года состоялось торжественное открытие. Комплекс включал 43 помещения. Состояла обсерватория из пятиэтажной гостиницы, хозяйственных пристроек и башни с телескопом. Башню венчал 10-метровый медный купол, открывавшийся автоматически.

Напомним, 8 октября на горе Поп Иван выпал первый мелкий снег. По состоянию на 9:00, 08.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский был туман и дождь, а температура воздуха опустилась до 1°С, порывы ветра были зафиксированы до 8 м/с.

Также мы писали о том, когда в Украину придут морозы и выпадет снег. Спрогнозировать снег в ноябре сложно, однако его не стоит исключать, поскольку по статистическим климатическим данным в это время он не является чем-то аномальным