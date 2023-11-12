Историк нашел таинственный грот в скале на склонах Днепра (фото)

Грот заканчивается "окном" в скале, откуда видно недавно образованный пляж.

Запорожский историк Олег Власов, научный сотрудник заповедника "Хортиця", нашел таинственный грот в скале Обезьяна на склонах возле Днепра. Подробности он сообщил на своей странице в Facebook.

Мужчина нашел в скале грот, о существовании которого не догадывался раньше. Пещера расположена внутри скалы Обезьяна. Информацию о ней он получил от блогера, но точной локации тот не указал.

"Есть в скале, над балкой Коровкой (он же — Малый Коровий пляж), сквозной грот. Не называется никак", — сообщил специалист.

Олег рассказал, что пошел в сторону скалы Обезьяна, где уже бывал сотни раз. Со временем он выяснил и наличие сквозного грота.

Научный сотрудник Хортицкого заповедника назвал его Обезьяний лаз. Грот заканчивается "окном" в скале, откуда видно прекрасный недавно образованный пляж. Он, вероятно, образовался благодаря огромной глыбе, которая откололась.

Фото: Олег Власов / Facebook

Что такое грот

Грот — карстовая форма рельефа, неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом или расширение пещеры после узкого входа. Такие образования можно встретить на побережьях рек, морей и различных водоемов, а также и локациях, которые были созданы человеком, в частности святилищах.

Напомним, в сентябре водитель показал узкий тоннель, который "вызывает клаустрофобию". Многие зрители даже говорили, что чувствуют приближение приступа паники, наблюдая за тем, как автомобиль крутится и поворачивает в узкой пещере. Некоторые отметили, что стены смыкаются.