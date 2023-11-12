"Это вопрос на годы": в Минреинтеграции рассказали про адаптацию внутренне перемещенных лиц

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на адаптацию людей в новых общинах могут понадобиться годы, в том числе после войны.

Интеграция внутренне перемещенных лиц в новые общины может продолжаться годами. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Этот вопрос на годы, после войны, в том числе. Потому что люди все равно не смогут интегрироваться полностью в общины… Мы понимаем, что предоставление жилья, полная интеграция, занятость населения – это все будет продолжаться и продолжаться", – заявила министр.

В качестве примера Верещук назвала граждан, которые стали вынужденными переселенцами в 2014 году. В настоящее время их насчитывается до 1,5 млн человек.

Чиновница напомнила, что для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц действует программа "Оселя".

Напомним, в ноябре министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представила стратегию интеграции переселенцев до 2024 года. По словам Верещук, люди, которые являются внутренними переселенцами, ждут внимания и поддержки государства. Они хотят знать, что Украина ими опекается.

"Мы знаем о каждом и надеемся, что те люди, которые сегодня являются внутренне перемещенными лицами, знают, что для них делает государство, а еще лучше, когда они будут знать, что оно для них собирается сделать", — сказала Верещук.

Министр заявила, что перед Минреинтеграции поставлено семь целей, среди которых: обеспечение жильем, образование, трудоустройство, социальная защита, медицинское обеспечение, создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах, доступ к документам.

Фокус рассказывал в конце сентября, что вице-премьер-министр Верещук призвала россиян уехать с полуострова Крым до начала деоккупации. Ведь когда рухнет Крымский мост сделать это будет сложно.

Фокус писал 8 сентября, что вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала официально предложить изменения в написании названия государства-агрессора и его руководителей. Чиновница указала, что название РФ граждане Украины давно пишут со строчной буквы, и это нужно формализовать.