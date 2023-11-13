Россия начала новую информационную атаку "Майдан-3" на Украину: паника, уныние, стравливание, покушения, — СМИ

С 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины. Об этом сообщает online.ua, ссылаясь на собственные источники в секторе безопасности и обороны, передает Politeka.

Украинцам стоит помнить, что "война на истощение" это об устойчивости к внутренним противостояниям, которые Россия активно провоцирует.

Новая информационная атака РФ против Украины

Сроки проведения новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину — ноябрь-декабрь 2023 года.

Куратором операции стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом — Владислав Сурков, один из авторов проекта "Новороссия".

Об этом online.ua стало известно из собственных источников в секторе безопасности и обороны Украины, и это подтверждает беглый взгляд на украинское информационное пространство.

Согласно дерзким планам россиян, операция будет проводиться в разных уголках мира, и будет иметь комплексный многовекторный характер.

Цель, которую перед собой ставят российские спецслужбы и пропагандисты, — дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Методика новой информационной атаки РФ останется традиционной для российских ИПСО — паника, уныние, искусственное стравливание политиков и военных.

ИПСО России: мнимая "бесперспективность сопротивления" украинцев

Что касается основных тем информационного воздействия российских спецслужб на украинское общество, сюрпризов не предвидится.

На "флаг" снова поднимут часть реальных проблемных тем, которые сегодня волнуют украинцев: общая усталость от войны, мнимая "бесперспективность сопротивления", коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и различные "теории заговора".

Отдельным пунктом идет "языковой вопрос", который снова и снова искусственно возвращают в повестку дня.

В то же время в Киеве и регионах планируется организация ряда "мирных" акций, которые будут иметь абсолютно не мирные цели.

Для этого российские спецслужбы активно используют стрессовое состояние украинского общества.

В частности, на новый уровень поднимаются болезненные вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий.

Продолжаются активные информационные атаки, направленные на срыв процесса мобилизации. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, которые дополнительно расшатывают общество.

Именно с этой целью Россия заблокировала процесс обменов военнопленными.

Атака РФ против военно-политического руководства Украины

Первые этапы этой операции уже можно наблюдать как на украинских, так и на международных информационных площадках, в том числе пророссийских и ориентированных на русскоязычную аудиторию.

К новым голосам в виде "законсервированных" агентов влияния (самозваные "эксперты" и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, которые бессознательно распространяют российские нарративы ради собственного пиара.

Сейчас основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

В частности раздувается мнимый "конфликт" между различными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

По данным источников, наибольшая ставка в информационных атаках России делается на пропаганду в мессенджере Телеграмм, который имеет российское происхождение. Только на это направление уже выделено 230 млн долларов.

В целом "Майдан-3" стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины с 2014 года — ее общий бюджет достиг полутора миллиардов долларов.

Российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины

Планируется организация серии покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории "теневых союзников" России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно с территории РФ.

По данным источников, если покушения будут успешными, то некоторые из них будут представлены как свидетельство "слабости" Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за якобы "внутриукраинские разборки", которые дошли до крайней точки кипения.

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь в годовщину начала Революции достоинства. По замыслу "авторов" это придаст событиям эмоциональности и символизма.

К тому же, именно в этот период прогнозируется разгар российских ракетных атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

Сочетание всех составляющих естественно будет усиливать психологическое воздействие на украинцев и способствовать возникновению панических и капитулянтских настроений.

Дестабилизация Россией мира: помощь Израилю и Северные потоки

На международной арене россиянами продолжится продвижение темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи.

Саму Украину будут представлять как сплошное "Гуляйполе", лишенное каких-либо признаков цивилизованности и законности с постоянными ссорами на уровне высшего руководства государства.

Новой силы наберут теории о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".

Конечная цель информационного "проекта" российских спецслужб — доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь якобы ее руководство "неспособно к эффективному управлению, а народ не может выбрать достойных лидеров".

То есть, речь об очередной попытке представить Украину как "failed state" (несостоятельное государство).

Следовательно, партнерские к России политические силы на "западе" будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки с Украины на Израиль.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атаками, но всем украинцам важно помнить, что "война на истощение" это не только о мобилизации, танках и дронах. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.

Российские стратеги уверены, что их режим и общество значительно стабильнее и устойчивее к информационным воздействиям.