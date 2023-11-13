Больше 100 000 человек: как вузы зарабатывают на студентах-уклонистах, – расследование (видео)

По данным журналистов Bihus.Info, некоторые университеты проводят несколько волн вступительных кампаний. Один из вузов за два месяца только в пабликах потратил на рекламу не менее 2,5 млн гривен.

За время полномасштабного вторжения число мужчин в возрасте 25 лет и старше, которые поступили в вузы, превысило 100 тысяч человек (данные за 2022 год), тогда как в 2021 году таких насчитывалось около 40 тысяч. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

По словам журналистов, подобная разновидность "брони" от мобилизации обходится в 30-40 тыс. грн в год, и университеты активно принимают возрастных студентов, поскольку Конституция гарантирует право на образование.

Авторы расследования приводят статистику, согласно которой, и в 2023 году, число студентов, получающих второе или третье образование, будет больше 100 тысяч человек.

Сообщается, что в "Киевский национальный университет культуры и искусства" в прошлом году поступило больше 1000 мужчин призывного возраста, втрое меньше, чем двумя годами ранее.

Вузы предлагают поступление без экзаменов, ВНО и прочего

Журналисты отмечают, что упомянутый вуз проводит вступительную кампанию и ищет потенциальных абитуриентов в крупных Telegram-каналах, в частности на "Труха" и "Украина. Сейчас", где реклама, по данным Forbes, стоит порядка 80 тыс. гривен за публикацию (объявление на 1,1 млн просмотров).

Рекламные объявления КУК в Telegram-каналах Рекламные объявления КУК в Telegram-каналах Рекламные объявления КУК в Telegram-каналах Рекламные объявления КУК в Telegram-каналах

С начала сентября в одном из упомянутых пабликов было 17 рекламных публикаций этого вуза, то есть на рекламу могло быть потрачено 1,5 млн гривен.

Реклама КУК

На еще одном Telegram-канале университет заплатил за рекламу около 1 млн гривен. То есть в сумме рекламный бюджет "Киевского национального университета культуры и искусства" только за два месяца на двух пабликах составил 2,5 млн.

Расходы КУК на рекламу в Telegram-каналах

Руководство вуза предлагает поступление без экзаменов, ВНО и прочего, а также очная форма обучения в онлайн-формате.

Журналисты позвонили в деканат вуза и поинтересовались относительно вступления в вуз мужчины призывного возраста. В ответ сказали, что заочная и дистанционная формы обучения не будут причиной для отсрочки от мобилизации, и, по закону, для отсрочки нужна очная форма.

При этом год обучения стоит 44 тысячи гривен.

Журналисты под видом сотрудников университета побеседовали с некоторыми студентами, которые недавно поступили.

По словам 39-летнего Романа, он был в военкомате, прошел ВВК, а потом поступил в вуз.

Редактор NGL.Media Олег Онисько считает, что лазейки в законодательстве, позволяющие студентам призывного возраста поступать в вузы, были преднамеренно оставлены Министерством образования.

"Такое количество поступающих стало возможным благодаря тому, что Министерство образования… устанавливает квоты для каждого вуза на количество платных студентов, которых они могут принять. Сам университет может обратиться с заявлением и попросить о сокращении квот, мол, нам столько платных студентов не нужно. Но ни один из вузов этого не сделает, поскольку для них это возможность заработать", — объяснил он, добавив, что еще в прошлом году Минобразования понизило требования поступления в вузы.

Напомним, что ВР расширила список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Согласно тексту пояснительной записки нового закона, цель — добиться большей защищенности граждан и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций.

Также сообщалось, что при определенных условиях призвать могут мужчин до 18 и после 60 лет.