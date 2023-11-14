Как проект Александра Ткаченко помогает IT-разработчикам

Персональная open-source CSS библиотека Александра Ткаченко Skeleton Mammoth помогает разработчикам значительно сэкономить их время и ресурсы.

Александр Ткаченко уже несколько лет является одним из самых известных украинских менторов. Его регулярно приглашают организаторы самых больших национальных хакатонов, а доклады украинца можно увидеть на представительных международных IT-конференциях. У Ткаченко есть собственная open-source CSS библиотека — Skeleton Mammoth, которую он активно развивает. И, главное, Александр не собирается останавливаться на этом и уже имеет несколько следующих амбициозных целей на своем профессиональном пути.

Инструменты борьбы с мошенничеством

Путь Александра в информационных технологиях начался в тот момент, когда он задался целью "вступить в IT". Чтобы ее достичь, украинец покинул прежнее место работы, приобрел ноутбук и полностью погрузился в обучение, поставив перед собой цель не сходить с этого пути, пока не получит свою первую работу в сфере информационных технологий. Сейчас Ткаченко — Frontend Software Engineer с 5-летним опытом работы и один из самых влиятельных менторов в украинских хакатонах.

Обычно выбор тематики хакатона направлен на решение общих вызовов или на проблемы конкретного бизнеса. Часто компании сами инициируют такие мероприятия, представляя собственный вызов, превращающий событие в выигрышную ситуацию для всех. Участники получают ценный опыт, карьерный рост, а также материальные вознаграждения. С другой стороны, компания может получить новые идеи или даже готовые решения для своих вызовов. Впрочем, текущий тренд состоит в решении социальных проблем, особенно с использованием искусственного интеллекта. Сообщество сосредоточено на создании ценных решений, которые служат всеобщему благу, а не просто на изготовлении поверхностных продуктов.

Недавно Ткаченко как судья/ментор принимал участие в хакатоне YEPS, где участникам предлагалось решить задачи, связанные с мошенничеством либо в банковской сфере, либо в сфере объявлений на маркетплейсах. Эти проблемы сейчас очень актуальны, и действительно требуют какого-нибудь решения.

"Участие в таких мероприятиях — это своеобразный концентрат ярких впечатлений, важных задач и конкретных результатов, полученных в достаточно короткое время, — считает Александр Ткаченко. — Здесь вы фокусируетесь исключительно на том, что действительно важно, углубляясь в суть проблемы. Это не просто соревнование. Это место, где переплетаются новые встречи, интеллектуальные вызовы и дружеская, стимулирующая атмосфера".

Библиотека как помощь разработчикам

У Александра есть собственная open-source CSS библиотека — Skeleton Mammoth, которую украинец активно развивает. Все началось с того, что Ткаченко заинтересовало построение скелетонов лоадеров или просто скелетонов.

Скелетон — это визуальный элемент, показывающий контуры или "каркас" контента на веб-странице, пока реальные данные еще загружаются. Это помогает создать иллюзию быстрой загрузки и улучшает пользовательский опыт.

Причем скелетные загрузчики не только улучшают взаимодействие с пользователем, предоставляя визуальную обратную связь. Они уменьшают показатели отказов, создают более плавные переходы между состояниями страницы или приложения. И обращают внимание пользователя на прогресс, а не на время ожидания.

"Когда я начал подробно изучать эту тему, столкнулся с проблемой, что большинство решений завязаны под конкретный элемент страницы, и не используются дальше, — признается Ткаченко. — То есть, нет какого-либо универсального решения, которое могло бы быть использовано в большинстве случаев и не привязано к какому-то конкретному кейсу или фреймворку. И мое желание решить эту проблему поначалу привело меня к осознанию, что я могу поделиться с миром своим решением. Моя библиотека уже сейчас помогает разработчикам сэкономить их время и ресурсы, потраченные на разработку собственной имплементации. Или же быть хорошим кладом знаний как стартовая точка, если нужно сделать что-то подобное самому".

Украинец активно делится своим опытом — как разрабатывал библиотеку и с чем столкнулся. Статьи Александра выходили на авторитетных специализированных ресурсах Hackernoon, Dev.to и тематических форумах https://www.reddit.com/, https://news.ycombinator.com/. С докладом о библиотеке Ткаченко выступал на представительных конференциях RenderConKE 2023 и Conf42: JavaScript 2023. В ближайших планах проекта – развитие функциональной части, перформанс, а также привлечение новых контрибьюторов. В настоящее время к проекту уже присоединились сторонние разработчики.

За свою менторскую деятельность украинец получил благодарность Фонду UNICEF и компании Luxoft. Интересно, что свой путь в IT он начинал с изучения современного учебника JavaScript. А теперь является его частью, потому что уже внес в него свой контрибьют в виде нового материала и сейчас работает над переводом на другие языки. Также Ткаченко выступил с этой темой на конференции в столице Австрии.

"В нашем стремительном мире, где каждый день похож на сумасшедшую гонку, нам важно пытаться двигаться только быстрее, — считает Александр Ткаченко. — Поэтому я делаю все возможное для своего профессионального роста. Радуюсь, что мои усилия приносят плоды, но понимаю, что совершенству нет предела. Планирую и дальше двигаться вперед, развивать профессиональные навыки, прокачивать софт и хард скилы. Наверное, буду больше двигаться в сторону управления командами. Открыть собственную компанию в Силиконовой долине? Зачем ограничивать себя только Силиконовой долиной?)"