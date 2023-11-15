Попит на подорожі до Чехії зріс на 68%: дослідження міжнародних автобусних перевезень

Дослідження власного об’єму пасажирських перевезень між Україною та європейськими країнами опублікував український перевізник KLR Bus. Результати дослідження охоплюють період з липня по вересень 2023 року.

В KLR Bus повідомляють про те, що в порівнянні з попереднім кварталом на 28,5% збільшився обсяг пасажиропотоку між Україною та Німеччиною. Перевізник вказує й найпопулярніше місто для мандрівок. Ним стала німецька столиця — Берлін. Друге місце у рейтингу зайняло місто Гамбург. До п’ятірки лідерів серед українців також увійшли Франкфурт, Штутґарт та Лейпциг. Загалом за третій квартал понад 45 тисяч українців здійснили поїздку до Німеччини.

Найбільший приріст в порівнянні з попереднім кварталом показав напрямок Україна-Чехія. Так у третьому кварталі до Чехії з KLR Bus поїхали більше 17 тисяч українців. Це на 68% більше, ніж за період з квітня по червень 2023 року. Найбільш привабливим чеським містом стала Прага. В період з липня по вересень разом з KLR Bus її відвідали майже 3,5 тисяч українців.

Серед європейських країн, куди бажають потрапити українці, Польща залишається серед лідерів. Кількість людей, що здійснили поїздку до Польщі завдяки оператору міжнародних перевезень KLR Bus, зросла на 20% та склала більше 42 тисяч пасажирів. Найчастіше наші співвітчизники відвідували Варшаву та Краків (загалом близько 10 тисяч пасажирів).

За результатами досліджень, можна зробити висновок й про те, що українці активно повертаються додому. В порівнянні з попереднім періодом число таких пасажирів збільшилось на 26%. Найчастіше для повернення українці обирали Львів та Київ.

KLR Bus — один з лідерів на ринку міжнародних автобусних перевезень. Компанія працює вже понад десятиліття та пропонує клієнтам більше 50 сполучень по усій Європі. Наразі з українським перевізником можна дістатись до Німеччини, Чехії, Польщі, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Франції, Швейцарії, Словаччини та Люксембургу.

Відправлення здійснюються з кожного обласного центру (крім Ужгорода) та з багатьох інших міст. Загалом маршрутами KLR Bus покрито більше 50 українських та понад 120 європейських міст.

Забронювати або придбати квиток можна на сайті або в додатку, який доступний для Android та iOS. Колл-центр перевізника працює цілодобово та має прямі телефонні лінії в Україні та Європі.