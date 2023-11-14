Срыв приватизации ГП "Волыньторф" может напугать инвесторов, — СМИ

Украинский бюджет может недополучить 254 млн грн, а Украина — получить "пятно" на инвестиционной привлекательности.

Приватизация государственного предприятия "Волыньторф", которое на открытом аукционе Фонда госимущества купило ООО "Агробиостандарт" за 254,7 млн грн (с учетом уплаты предыдущих долгов), может быть сорвана. При этом стартовая цена на аукционе составляла 190 млн грн. Инвестор отмечает, что за этими действиями могут стоять контролеры предприятия "Волыньпродресурс", которым выгодно, чтобы "Волыньторф" оставался государственным для участия в коррупционных схемах, передает "Цензор".

"Мы как инвесторы приобрели это предприятие, и на сегодняшний день, из-за срыва местных коррупционеров, государство может недополучить 250 млн грн. Эти деньги, которые так необходимы во время борьбы против агрессора", — заявил акционер ООО "Агробиостандарт" Константин Бровченко на пресс-конференции.

По его словам, "Волыньторф" добывает торф для изготовления топлива, которое используется для обогрева домов, а также используется как сырье для крупных котельных. В 2016 году, по инициативе Анатолия Капустюка при Волынском областном совете было создано коммунальное предприятие "Волиньприродресурс", которому чиновники дали забрать все региональные лицензии на добычу торфа, янтаря и меди. Из-за этого государственный "Волыньторф" был вынужден работать с "Волиньприродресурсом", перерабатывая его сырье и продавая коммунальному предприятию торф за 2 тыс. грн/т, тогда как рыночная цена тонны торфа составляет 5 тыс. грн/т.

"Это означает, что "Волыньпродресурс" через подставные компании дальше продает это все населению (а это наличные) и различным предприятиям. Речь идет о минимум 100 млн грн ежегодно, которые воруются на госпредприятии", — заявил Бровченко, добавив, что "Волыньприродресурсу" выгодно, чтобы "Волыньторф" оставался в государственной собственности.

Инвестор отмечает, что через две недели после аукциона Фонда госимущества ГБР и столичная прокуратура открыли уголовное производство, в котором обвиняют "Агробиостандарт" и руководство Фонда госимущества в незаконной приватизации "Волыньторфа" по сниженной цене, "в результате чего государство якобы понесло убытки на 100 млн грн". Следователи настаивают, что перед торгами не была проведена предварительная оценка имущества ГП, которая, по их данным, должна была составить 350-400 млн грн. Имущество "Волыньторфа" было арестовано.

При этом адвокат "Агробиостандарта" Оксана Маленко отмечает, что по закону "О приватизации" предварительная оценка не проводится, а стартовая цена предприятия определяется с учетом его балансовой стоимости. Что и сделал Фонд госимущества.

Бровченко отмечает, что после ареста имущества "Волыньторфа" к нему обратился глава "Волиньприродресурса" Капустюк — договариваться.

"Он приехал ко мне, с конкретным предложением, что они — авторы уголовных дел — закроют эти дела, а мы должны отдать 50% своей компании. Такое предложение. Вот такие ОПГ сейчас происходят на местах", — сказал Бровченко.

"Украинский инвестор "Агробиостандарт" купил на Прозорро актив ГП "Волыньторф", заплатив за него 254,7 млн грн при стартовой в 190,19 млн.

Прибыль "Волыньторфа" за прошлый год составила около 6 млн, а все производство нужно модернизировать. Инвестор заплатил на 42 года вперед! EBIDTA и CapEx говорят нам о вере инвестора в перспективы Украины. Потому что без веры и патриотизма такое не покупают. Украинский инвестор купил, чтобы развивать, потому что здесь родился, вырос и заинтересован в развитии государства", — прокомментировал ситуацию с "Волыньторфом" в Facebook PR-стратег Сергей Дидковский.

Он задается вопросом, насколько эта история будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины.

"По факту — после оплаты ГБР открывает дело и накладывает арест на имущество "Волыньторфа". Будто его неправильно оценили. Неправильно, потому что он не стоит 190 млн, а очевидно дешевле. Актив продавал Фонд государственного имущества Украины. Возможно ли привлекать иностранные инвестиции при таких условиях? Нет. Потому что зарубежным инвесторам такие отношения не нужны. Они здесь не родились, и воспринимают Украину в контексте дивидендов от вложений и рисков. Это нормально. Зайдут их аудиторы на "Волыньторф", насчитают лома на 20 млн гривен и не дойдут до торгов. Или купят исключительно ресурсы и будут вывозить их на переработку в ЕС. Потому что зачем им модернизировать производство? Им нужны ресурсы. Модернизация и добавленная стоимость нужна нам. Это налоги, зарплаты, экспорт, минимизация импорта и так далее. Но если инвесторов бросают, то никакого результата не будет", — резюмировал эксперт.