10 лет за год — эксперт рассказал о возможных манипуляциях с отчетностью "Укрнафты"

По мнению Михаила Шнайдера, руководство "Укрнафты", отчитываясь о годе своей работы, могло прибегнуть к манипуляции.

Руководитель государственной компании "Укрнафта" Сергей Корецкий в соцсетях отчитался о годе своей работы во главе предприятия, которое, по его словам, принесло 20 миллиардов гривен чистой прибыли. Но, на самом деле, топ-менеджер компании мог прибегнуть к манипуляции, рассчитанной на не очень осведомленную аудиторию. Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Шнайдер на собственной странице в соцсети Facebook, передает "Телеграф".

По его словам, дело гораздо проще, и такой результат был обеспечен предшественниками Сергея Корецкого на посту главы "Укрнафты" и решениями, которые были приняты год назад, еще до его назначения руководителем компании.

Как утверждает Михаил Шнайдер, более 10 лет длился судебный спор о судьбе 600 миллионов кубометров природного газа, который был отобран у "Укрнафты" решением правительства. Наконец, в прошлом году, еще до назначения Сергея Корецкого руководителем "Укрнафты", по мировому соглашению суд вернул эти 600 миллионов кубов предприятию.

"Но, "Укрнафта" продала этот газ, который был отсужен экс-менеджментом и является исключительно достижениями старой команды, близким к господину Корецкому бизнес-структурам по цене 18 тысяч гривен. То есть, на момент национализации, господин Корецкий получил подарок от папередников в виде газа, который продав по рыночным в то время 24 тысячам гривен мог получить 14 миллиардов прибыли просто перекладывая бумаги", — утверждает Михаил Шнайдер.

Впрочем, это может оказаться не единственным источником сверхприбылей "Укрнафты", о которых отчитался Сергей Корецкий. Другим, как утверждает эксперт, может быть национализация Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Ранее завод перерабатывал "укрнафтовскую" нефть, получал прибыль от реализации нефтепродуктов и платил миллиарды гривен налогов в бюджет.

С его национализацией вся реализация нефтепродуктов перешла к "Укрнафте", а заводу бросают, по выражению Михаила Шнайдера, лишь "кости с барского стола", компенсируя только расходы на переработку.

"Таким образом, из двух отдельных компаний, фактически сделана одна с единым центром прибыли — в "Укрнафте". И именно благодаря этому появились дополнительные миллиардные "достижения" в виде прибыли от реализации нефтепродуктов и миллиардов дополнительно уплаченных налогов Корецким в "Укрнафте". Потому что эти прибыли и налоги должен был уплатить Кременчугский НПЗ, как отдельное предприятие. Поэтому сравнивать достижения двух фактически объединенных предприятий с деятельностью самой "Укрнафты" прошлых лет без "Укртатнафты" является сознательной манипуляцией", — отмечает в своей публикации Михаил Шнайдер.