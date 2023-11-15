Самый успешный подрядчик армии — Forbes узнавали, как и над чем работает сейчас "Украинская Бронетехника"

По словам гендиректора предприятия "Украинская Бронетехника" Владислава Бельбаса, до полномасштабного вторжения продажи минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм достигали нескольких сотен в год. После начала большой войны компания уже изготовила более тысячи минометов, отметил Владислав Бельбас в интервью Forbes.

"Например, 120-й миномет мы испытывали более двух лет, в ходе тестирования провели более 5500 выстрелов. Но сейчас наш 120 мм миномет — единственный среди украинских производителей взят на вооружение", — отмечает Бельбас.

"Украинская бронетехника" продолжает производить и поставлять бронеавтомобили "Новатор", а также с целью удовлетворения потребностей наших оборонцев разрабатывает машину на замену "Варты" без белорусских комплектующих".

"В следующем году Министратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", — добавил гендиректор предприятия.