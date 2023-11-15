"Метинвест" Ахметова за 9 месяцев сократил производство стали и чугуна

"Метинвест" сокращает производство: за 9 месяцев выработка стали и чугуна упала почти на 50%.

По итогам января-сентября компания "Метинвест" Рината Ахметова снизила выплавку стали на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,531 млн тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе материнской компании Metinvest B.V.

Производство чугуна за тот же период снизилось на 46%, до 1,344 млн тонн, кокса — на 31%, до 948 тыс. тонн.

На сегодняшний день украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие электроснабжения, а также логистические и экономические факторы, поясняют в компании.

В третьем квартале 2023 года производство чугуна снизилось на 10% по сравнению с предыдущим кварталом – до 425 тыс. тонн преимущественно из-за остановки на плановый капремонт доменной печи №1 на "Каметстали". В результате производство стали снизилось на 8% – до 499 тыс. тонн. За девять месяцев выплавка чугуна и стали группы снизилась на 46% и 43%. Остановка производства на мариупольских комбинатах с конца февраля 2022 года была частично компенсирована объемами на "Каметстали".

Ранее ГМК Центр опубликовал исследование, из которого следует, что ситуация в украинском горно-металлургическом секторе Украины продолжает ухудшаться. За первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% р/г, а горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

Основная причина кризиса в отрасли – уничтожение крупных металлургических предприятий, блокирование портов, а также рост тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию, из-за чего себестоимость украинской продукции растет, лишая ее конкурентоспособности на мировых рынках.

Чтобы спасти отрасль, необходимо наращивать объемы экспорта новым морским коридором, обеспечить увеличение внутреннего спроса на сталь, а также сдерживать тарифы от дальнейшего роста.