После наркоза стало хуже: умерла третья пациентка, которую прооперировали в больнице Днепра, — СМИ

За жизнь женщины медики более месяца боролись в больнице имени Мечникова. Позже женщину транспортировала в родной Харьков.

В Харькове после хирургической операции, проведенной в больнице Руднева в Днепре, умерла пациентка. За жизнь женщины медики боролись более месяца. Об этом пишет "Днепр областной".

"Умерла еще одна пациентка, которую прооперировали в больнице Руднева, 41-летняя Карина Кравчун. Ее прооперировали 8 августа. Почти сразу после наркоза состояние женщины ухудшилось", — говорится в сообщении.

За жизнь женщины медики более месяца боролись в больнице имени Мечникова. Позже женщину транспортировала в родной Харьков.

"Но пациентка угасала на глазах родных, друзей и коллег. К сожалению, сердце женщины остановилось из-за полиорганной недостаточности. Восстановить работу ее органов врачам так и не удалось", — пишет "Днепр областной".

Отмечается, что это уже третья смерть после операции, проведенной в больнице имени Руднева. Женщина работала медсестрой в хирургическом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи. У нее остался несовершеннолетний сын, муж и родители с инвалидностью.

Расследование по закупке некачественных препаратов в больнице Руднева продолжается.

Скандал в больнице имени Руднева в Днепре

В Днепре после проведенных хирургических вмешательств в больнице имени Руднева пациенты оказывались в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

По информации ведомства, прооперированы 4 взрослых и 5 детей в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия, что угрожало их жизни.

Как сообщил "9 канал", установлено, что виной всему препарат "Пропофол", который используют анестезиологи. Причиной могло стать нарушение условий хранения препарата.

Гослекслужба запретила использовать препараты, которые, вероятно, привели к побочным действиям в клинической больнице имени Руднева в Днепре. После них умер ребенок и мужчина.

Также сообщалось, что 12 августа в Днепре в больнице умер 11-летний мальчик, которому сделали операцию и ввели некачественный препарат.