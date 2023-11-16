Новий сучасний сквер "Кусум" з'явився у Києві

На вулиці Алматинській у Дніпровському районі столиці за підтримки посольства Індії в Україні, керівників КМДА та Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА створили та облаштували сучасний сквер "Кусум". Основним меценатом облаштування скверу виступила група фармацевтичних компаній "Кусум".

Роботи по облаштуванню скверу тривали близько трьох місяців. За цей час працівники КП УЗН Дніпровського району здійснили вирівнювання території площею 0,8 га, видалення порослі та розчищення заростів, влаштування освітлення та поливу, встановлення паркану, лав та урн, озеленення.

Зелену зону загальною площею майже один гектар прикрашають: 60 дерев, понад 200 кущів, близько тисячі злаків та декоративних трав. Оздобою нового скверу стали артоб’єкти сучасного українського митця Петра Антипа.

На урочистому відкритті скверу був присутній Його Високоповажність Пан Харш Кумар Джейн, Посол Індії в Україні.

"Мені приємно приєднатися до вас сьогодні на урочистому відкритті цього прекрасного скверу. Мені вдвічі приємніше усвідомлювати, що цей сквер з’явився завдяки ініціативі саме індійської компанії. Це гарний приклад співпраці індійського бізнесу та місцевої влади, що також свідчить про довіру до України індійського бізнесу, який продовжує виконувати свої соціальні обов’язки в цей важкий час. Я глибоко вдячний пану Радживу Гупта за ініціативу та дякую міській владі за активну підтримку в реалізації цього проєкту. Цей проєкт також символізуватиме дружбу між народами України та Індії", – зазначив Його Високоповажність Пан Харш Кумар Джейн, Посол Індії в Україні.

"Всі ми добре пам’ятаємо 5 червня 2022 року, особливо мешканці цього мікрорайону Києва. Саме в цей день ворог здійснив бомбардування балістичними ракетами Дарницького та Дніпровського районів столиці. Однією з перших думок, яка з’явилася, була – якщо ворог має намір знищувати та спотворювати наше місто, ми зробимо все можливе, щоб зробити його ще красивішим, привабливішим і комфортнішим для життя. Нас неможливо зламати. Ми все одно переможемо. Слава Україні!" – зазначив Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній "Кусум".