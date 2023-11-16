На Украину надвигается значительное похолодание и мокрый снег: где будет морозно (карта)

До конца недели в Украине ожидается ухудшение погодных условий, однако, по словам синоптика Наталки Диденко, это еще не основное похолодание. Уже в ближайшее время местами будет до 14 градусов мороза.

Ноябрь в Украине "переходит в собственную зрелость". По прогнозу погоды синоптика Наталки Диденко, Украину ждут мокрый снег и минусовая температура. Первым под холодный циклон попадет запад. 17 ноября там ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом. А в 20-х числах ноября ожидается значительное похолодание — местами до 14 градусов мороза и снег.

По прогнозу Диденко, на Украину надвигается мокрый снег, что синоптики считают привычной "логистикой двадцатых чисел ноября, а также классическим признаком наших украинских Революций".

Похолодание и мокрый снег подбираются на западную часть Украины.

Погода в Украине от 17 ноября: где ждать мокрый снег: где ждать мокрый снег

Завтра, 17-го ноября, из-за деятельности активного циклона с юго-запада Linus в западных областях Украины ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом. К непогоде присоединится сильный ветер юго-восточного направления.

На Украину надвигается холодный циклон

В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5 мороза.

Небольшие дожди возможны в восточной части Украины.

На остальной территории в пятницу, 17 ноября существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха по всей Украине

На всей территории Украины температура воздуха снизится.

Ближайшей ночью 17 ноября на западе и севере страны ожидают от 3 тепла до 3 мороза, на остальной территории 2-7 градусов тепла.

А в течение дня ожидается 3-8 градусов выше нуля, на юге 7-11 градусов тепла.

Тем временем, по информации Укргидрометцентра, температура ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза; днем 0-5 тепла, в южных областях и на Закарпатье 4-9 тепла, на юге Одесской области до 13 тепла.

Прогноз погоды по всей Украине

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно, но без существенных осадков. Ночью синоптик говорит о 1-3 градусах тепла.

"В окрестностях до минус одного, днем пятницы — около 4 градусов тепла", — предполагает Диденко.

Однако киевлянам следует подготовиться к значительным порывам ветра. Он будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

17 ноября — облачно, днем +4...+1;

18 ноября — облачно, днем +4...+1;

19 ноября — преимущественно без осадков, днем +2...+1;

20 ноября — облачно, днем +2...0;

21 ноября — дождь и мокрый снег, днем +3...0.

Значительное похолодание: когда ожидать

По данным Диденко, в конце этой недели температура воздуха снизится до небольших "минусов", а ночью 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно снижение температуры до -10 и даже -14 градусов.

Напомним, что по предварительному прогнозу на ноябрь, средняя месячная температура воздуха должна была бы составлять примерно 2-7 градусов тепла.