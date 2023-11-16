Формальные отписки и отговорки: Фонд гарантирования бездействует в ситуации с предприятиями-заемщиками банка "Конкорд"?

Компании, взявшие в банке "Конкорд" кредиты под залог своих депозитов, с началом процедуры ликвидации банка оказались в патовой ситуации – по закону проценты по депозитам больше не начисляются, а вот по кредитам они платить обязаны. Но как рассказала в комментарии "УНН" представитель компаний, юрист Екатерина Ткаченко, выход из ситуации, ставящей под угрозу работу компаний, все же есть, но для этого нужны шаги со стороны Фонда гарантирования вкладов.

Ситуация возникла из-за особенности законодательной процедуры ликвидации банков, которой предусмотрено, что начисление процентов по депозитам останавливается в день принятия решения о ликвидации. Но, как говорит юрист, вопрос можно решить – банк имеет право на обращение взыскания на предмет залога (депозит), а предмет залога автоматически переходит к банку, как залогодержателю. Эта процедура не требует какого-либо отдельного договора. Также можно провести процедуру реструктуризации кредитных обязательств (уменьшение процентной ставки).

Однако, Фонд гарантирования, начиная с 1 августа (день, когда было объявлено решение регулятора об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд") не приступил к решению ситуации – более того, там практически не реагируют на обращения компаний.

"И сколько мы не обращались – и письма, и запросы, и адвокатские запросы, и в любой форме – мы насчитали 30 обращений за 3 месяца, и ни на одно у нас нет ни одного ответа. Мы писали по электронной почте, через Укрпочту, подавали и через канцелярию", — рассказала юрист.

Еще 14 августа предприятия первый раз официально обратились с просьбой обратить взыскание на предмет залога (депозит).

Однако с этого времени не совершено никаких действий ни для обращения взысканий, ни уменьшения процентов по кредитам. Процесс затягивается.

По словам Ткаченко, от Фонда они смогли добиться лишь отписки.

"Все какие-то обещания. И сколько бы мы не писали, не встречались – чтобы нам сделали реструктуризацию – снизили процент, и сразу погасили за счет депозитов… Мы же это пишем уже четвертый месяц. Ничего не делается, только проценты начисляются", — рассказала Ткаченко.

По ее словам, предприятия критически нуждаются в решении ситуации, ведь ежемесячно им будут начисляться проценты по кредиту, а это 150 – 170 тысяч ежемесячно – которые предприятия платят. И это крайне негативно влияет на их деятельность, ставя под угрозу дальнейшую работу предприятий.

Юрист пояснила, что такая ситуация, вызывает убытки предприятиям, которые сейчас рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного производства по ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ст. 367 (служебная халатность, невыполнением должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним) УК Украины со стороны должностных лиц Фонда гарантирования.