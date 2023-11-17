Техношопинг нового уровня: Фокстрот открывает самый большой магазин техники в самом большом ТЦ в центре Киева

17 ноября всеукраинский ритейлер электроники и бытовой техники Фокстрот масштабировал свое присутствие и открыл самый большой магазин техники в ТЦ "Оушен Плаза" на ул. Антоновича, 176.

"Новый Фокстрот – это современное инновационное пространство, где соединились технологические новинки и экспертиза. Это новое самое лучшее и самое большое место для удобных покупок техники в центре Киева. Мы продолжаем расти и предоставлять высококачественные инновационные услуги каждому клиенту. Технологии должны быть доступными и понятными", – говорит Алексей Зозуля, СЕО Фокстрот.

Общая площадь составляет 1462 кв. м, а торговая – 1295 кв. м. Инфраструктура магазина создана с учетом потребностей каждого клиента. Магазин легко доступен людям с ограниченными возможностями. В магазине оборудована лаундж-зона для отдыха гостей с детьми.

В торговом зале акцент сделан на популярные инновационные товары, которые в любое время можно протестировать на бренд-зонах известных техногигантов: Delonghi, Samsung, LG, Electrolux, Philips, Sony, Whirlpool, Bosch и другие. Вдобавок, покупатели могут оплатить до 99% стоимости товаров своими старыми гаджетами, благодаря сервису Фокси Обмен.

Каждый желающий сможет приобрести фирменный мерч из Фокси. 30 гривен от продаж каждой единицы Фокстрот направит в поддержку детей, пострадавших от войны через благотворительную организацию "СОС Детские Городки" в Украине.

В настоящее время Фокстрот насчитывает 122 магазина в 67 городах и областных центрах Украины, усиливая свою позицию как ведущего ритейлера электроники и бытовой техники.