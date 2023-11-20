Почему стоит купить Айфон 15: преимущества базовой версии

Этот смартфон будет получать самые актуальные обновления до 2028 года и обладает одними из лучших технических характеристик среди сравнимых по цене устройств.

Только самые ярые фанаты Apple покупают новый Айфон ежегодно. Большинство предпочитает использовать девайс два–три года, а то и дольше. Внушительный срок службы "яблочных" смартфонов обусловлен качеством аппаратного обеспечения и продолжительной программной поддержкой со стороны производителя. Новые версии IOS доступны на протяжении 5–6 лет с момента презентации. Соответственно, базовый 15 Айфон будет востребован до 2028-го. И это не единственное его преимущество.

Самый доступный в серии

Среди четырех мобильников базовый выделяется ценой. Официальная стоимость стартует от 799 долларов за минимальную комплектацию, и это на 100 долларов меньше, чем просят за модель с приставкой Plus. Айфон Pro дороже на две сотни, а Pro Max — на четыре.

Существует несколько способов сэкономить на покупке iPhone 15:

Trade In. Обмен старого и ненужного телефона (не только Айфона) на новый с доплатой. Кэшбэк. Через программу лояльности — часть стоимости "падает" на бонусный счет. Акции. Если постоянно мониторить цены, можно поймать хорошую скидку.

Приятные цвета

Есть два типа пользователей iPhone:

любители ярких чехлов с различными держателями и акцентными деталями;

поклонники прозрачных кейсов, не искажающих изначальный дизайн устройства.

Палитра цветов у "пятнадцатки" разнообразная, можно выбрать вариант на любой вкус. Помимо черного — нежно-розовый, приятный глазу желтый, небесный и светло-зеленый.

Три варианта памяти

Как показывает практика, накопитель на Терабайт в смартфоне нужен меньшинству. Это объем необходим представителям творческих профессий и активным потребителям мультимедийного контента. И тем, кто не любит чистить хранилище и годами копит фотоснимки, скриншоты, скачанные видео и прочие не самые необходимые файлы.

Оптимальная емкость мобильного телефона — 256 Гб. iPhone 15 как раз доступен в такой конфигурации. Также можно выбрать на 128 Гб или 512 Гб — в зависимости от стиля эксплуатации.

Динамический островок

В предыдущей серии Dynamic Island был визиткой "Прошек". Базовые донашивали монобровь. В пятнадцатом поколении динамический островок перестал быть эксклюзивом для Pro и Pro Max. Обычный iPhone 15 также оснащен этим актуальным компонентом, обеспечивающим комфортное взаимодействие с интерфейсом.

Комфортный размер экрана

Пятнадцатый Айфон — среднего размера. 6,1 дюйма — оптимальная диагональ для удержания и управления одной рукой. Не нужно разделять экран или настраивать клавиатуру, чтобы печатать без опечаток. Если после 221-граммового Про Макса может побаливать кисть (при длительном использовании), 171-граммовый Айфон 15 комфортен.

Чип у iPhone 15 мощный и энергоэффективный. Несмотря на усредненную энергоемкость (менее 4000 мАч), батарея обеспечивает до 20 часов работы при запущенном видео.