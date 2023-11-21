Финплан Укрнафты отправили на доработку: миллионы зарплаты несмотря на сокращение добычи и миллиардные кредиты, — СМИ

Ключевые министерства, в частности Минфин, задействованные в рассмотрении проекта перед внесением на рассмотрение Правительства — не согласовали финансовый план госкомпании ПАО "Укрнафта" и отправили документ на доработку. Это следует из официальных документов, которыми располагает издание "Телеграф".

Так, рассмотрение проекта изменений финплана на 2023 год состоялось в Минэкономики 17 ноября, и, как следует в частности из заключения Минфина, у министерства возник ряд принципиальных замечаний к представленному документу.

По данным СМИ, правительственные специалисты отмечают, что топ-менеджмент компании не предоставил информации "относительно факторов сокращения объемов добычи газа и нефти с обоснованиями относительно экономической эффективности для Общества деятельности, с указанием расходов и доходов, прогнозных цен углеводородов".

"В то же время общие объемы добычи нефти уменьшаются по сравнению с утвержденным финпланом с 1 447 тыс. т до 1 405 тыс. т, или на 42 тыс. т, что приводит к привлечению дополнительного финансового ресурса на покупное сырье".

Раскритиковали чиновники и зарплатный аппетит руководителя ПАО Сергея Корецкого: "В показателях проекта изменений в финансовый план учтен должностной оклад руководителя в размере 1 246 500 грн/месяц. В условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ и необходимости эффективного использования государственных финансовых ресурсов считаем, что такой размер должностного оклада руководителя требует корректировки".

По словам журналистов, в то же время менеджмент компании в проект закладывал увеличение заимствований с 2 млрд грн до 5 млрд грн, уменьшение поступлений в бюджет от НДС и "забыл" о долгах перед государством (неуплата пени на 320 млн грн по акцизному налогу).

"Указанное требует объяснений относительно неотражения уплаты пени в проекте изменений в финансовый план и сроков ее погашения... Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнафта" на 2023-й требует доработки", — сказано в выводах.

В частности, как пишет медиа, "основные показатели проекта изменений в финплан сформированы без учета результатов деятельности Общества за 9 месяцев 2023 г... Плановые годовые показатели изменений в финплан, в том числе плановые показатели IV квартала 2023-го, должны быть сформированы на основании оценки степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности от запланированных и с учетом динамики финансово-хозяйственной деятельности, а также фактически достигнутых результатов за последний отчетный период".

Кроме того, по словам журналистов, руководство ПАО подготовило проект "по сокращенной форме, что делает невозможным проведение более основательного анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности".

Например, как сказано в заключении, при росте себестоимости реализации товаров, работ, услуг на 11 471 млн грн до 48 990 млн грн, "в материалах к проекту отсутствует информация о размерах себестоимости, в том числе на единицу продукции: природного газа, оптовых продаж, сжиженного газа и розничного бизнеса".

"Также предусмотрены дополнительные расходы на транспортировку при экспорте 239 тыс. т и импорте 95 тыс. т нефтепродуктов, при этом отсутствует подтверждающая информация о размере указанных расходов в разрезе нефтепродуктов, их цены закупки/продажи и объемы экспорт/импорта. Отсутствует также информация о суммах полученных доходов от реализации сжиженного газа, прогнозные цены его реализации с обоснованием со сравнительным анализом с утвержденным финпланом-2023", — отмечают в Минфине.

Журналисты отмечают, что передача нефти и газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа собственного производства на условиях договоров комиссии, давальческой переработки, других договоров, не предусматривающих передачу права собственности на них, не допускается.

"Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнафта" на 2023-й требует доработки", — сказано в выводах.