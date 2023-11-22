Рада приняла новые правила предоставления отпусков: какие изменения ждут украинцев

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в случае призыва работника на военную службу во время мобилизации ему выплачивается денежная компенсация.

В среду, 22 ноября, Верховная Рада приняла закон, направленный на систематизацию процесса предоставления и использования разнообразных видов отпусков в Украине. За принятие законопроекта № 8313 отдали свой голос 273 депутата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отпуск при рождении ребенка

Отпуск по уходу за ребенком, согласно закону, устанавливается на определенный период — не позднее трех месяцев с момента рождения ребенка. Если отец ребенка не состоит в официальном браке с матерью, такой отпуск предоставляется ему после получения соответствующего судебного решения. Отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от возраста самого ребенка.

Отпуск без сохранения зарплаты

В соответствии с законом предусмотрено расширение общего максимального периода предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и по другим основаниям с 15 до 30 календарных дней в течение года.

Призыв работника на военную службу

В случае призыва работника на военную службу во время мобилизации по призыву лиц из резервистов в особый период ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска в срок до его освобождения на время военной службы от занимаемой должности.

Работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах. критической инфраструктуры, к выполнению работ, производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

Кроме этого, закон предусматривает исключение педагогического и научно-педагогического персонала из перечня лиц, за которыми во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется предварительный средний заработок.

Порядок и условия предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях регулируются трудовым и коллективным договором.

Напомним, что Верховная Рада 22 ноября одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине, поданный президентом Владимиром Зеленским.