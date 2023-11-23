С войной мы потеряли 15% промышленного потенциала – инвестбанкир Мазепа

Ключевым фактором развития бизнеса в таких условиях является создание механизма страхования военных рисков, чем сейчас активно занимается Concorde Capital вместе с партнерами.

Бизнес очень сдержанно смотрит на перспективы 2024 года, но убежден в хорошем состоянии экономики на текущий момент. Об этом рассказал в интервью Forbes основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

По текущим прогнозам Игоря Мазепы, внутренний валовой продукт в этом году должен вырасти на 6%, что говорит о хорошем состоянии экономики. Однако огромную роль в этом росте играет иностранная финансовая помощь.

"Рост драйвится потребительским спросом, поддерживаемым огромными военными расходами. Сбор налогов и других платежей внутри страны составляет 35% от всех выплат бюджета. Остальные — это, по сути, иностранная помощь и долг" — констатирует Игорь Мазепа. Банкир подчеркивает, что экономику сильно поддерживает аграрный сектор: "…экономику драйвит сельское хозяйство – рекордная урожайность даже выше, чем в лучшем с точки зрения объемов 2021-м".

Тем не менее, Мазепа подчеркивает ряд критических факторов для развития экономического потенциала страны в ситуации войны:

потеря 15% промышленного потенциала;

потеря 20% человеческого потенциала (т.е. потребителей и рабочей силы);

мизерные инвестиции в капитал; сложное положение сектора сельского хозяйства (усложнение экспорта из-за отсутствия "зернового коридора" и убыточности цен большинства агрокультур на мировых рынках).

Ключевым фактором развития бизнеса в таких условиях является создание механизма страхования военных рисков, чем сейчас активно занимается Concorde Capital вместе с партнерами.

"В Украине потенциальный спрос на страхование военных рисков составляет сотни миллиардов", — отметил инвестбанкир.

Подытоживая, Игорь Мазепа констатировал, что учитывая все имеющиеся факторы, в следующие два-три года Украина может рассчитывать на рост ВВП максимум в 3%.