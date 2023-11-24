Под залог в 15 млн грн: нардеп Одарченко вышел из СИЗО, — СМИ

По данным журналистов, Андрей Одарченко вышел из СИЗО при таких условиях: сдать загранпаспорта и носить браслет.

В пятницу, 24 ноября, народный депутат Андрей Одарченко вышел из-под стражи. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, Одарченко был освобожден из СИЗО с условиями, включающими обязательства сдать заграничный паспорт и ношение электронного браслета.

Также напомним, что недавно членство народного депутата Андрея Одарченко было приостановлено в парламентской фракции "Слуга народа". Это произошло по решению главы фракции Давида Арахамии.

Детали дела Андрея Одарченко

Во вторник, 21 ноября, нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета ВР по антикоррупционной политике Андрею Одарченко следователи НАБУ вручили подозрение. Согласно материалам следствия, Одарченко подозревается в попытке подкупа главы Госагентства восстановления Мутафы Найема.

Как утверждает следствие, Одарченко предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, что эквивалентно 50 тысячам долларов. В обмен депутат просил выделить средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт Государственного биотехнологического университета в Харькове, где он занимает пост ректора.

В среду, 22 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) следствие продемонстрировало доказательства вины подозреваемого. В частности фрагменты аудиозаписей прослушки разговоров Одарченко, из которых следует, что он планировал сбежать в первые дни вторжения РФ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен.