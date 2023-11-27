Снегопад и метели: в Киеве объявлен ІІ уровень опасности из-за непогоды (фото)

По данным городской военной администрации, с последствиями снегопадов будут справляться 500 единиц техники и 4500 сотрудников. Детям разрешили не идти в школу.

Сложные погодные условия, которые ранее фиксировались в Одесской области, добрались и до Киева. Жителей столицы предупредили об опасности. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) 27 ноября.

Отмечается, что Киев находится в сложных погодных условиях II (оранжевого) уровня опасности. Продолжается сильный снегопад. Что приводит к метели и гололеду на дорогах. Также фиксируется ветер со скоростью 22 метра в секунду.

"Непогода в столице. По состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и в целом обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения", — говорится в сообщении.

Непогода добралась до Киева, власти предупредили об опасности Фото: Twitter Непогода добралась до Киева, власти предупредили об опасности Фото: Telegram Непогода добралась до Киева, власти предупредили об опасности Фото: КГВА

Отдельно было отмечено, что отключений электроэнергии и аварий на газовых сетях зафиксировано не было. Пассажирский транспорт продолжает работать по графику, а в городе подготовили специальные пункты обогрева.

Образовательные заведения в ближайший день будут работать в смешанном режиме — офлайн и онлайн. Родители сами могут принимать решения, отправлять ли ребенка в школу.

Власти пытаются справиться с последствиями непогоды и задействовали для этого практически 500 единиц специальной техники, а участвуют в этом 4500 сотрудников.

Непогода добралась до Киева, власти предупредили об опасности Фото: Фокус Непогода добралась до Киева, власти предупредили об опасности Фото: Фокус

"Настоятельно просим водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике", — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что из-за непогоды и снегопадов Одесса частично осталась без отопления. У бытовых потребителей в регионе наблюдаются перебои с водоснабжением и светом. В населенном пункте Вилково скорость ветра составила 35 м/с, что, по шкале Бофорта, соответствует показателям урагана.