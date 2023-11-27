"Укрнафта" пытается взыскать с Минобороны сотни миллионов гривен — Михаил Шнайдер

ПАО "Укрнафта" пытается взыскать через суд с Министерства обороны Украины дополнительно сотни миллионов гривен по старым соглашениям в связи с поднятием ставки НДС, хотя могло бы поставлять топливо на нужды Сил обороны Украины вообще по нулевой ставке.

Как объясняет политический обозреватель Михаил Шнайдер на своей странице в соцсети Facebook, с 01.07.2023 ставка НДС увеличилась с 7% до 20%, и за период с января по май 2023 года было заключено 14 договоров на поставку бензинов и дизельного топлива, по которым Минобороны не успело полностью рассчитаться, и теперь "Укрнафта" считает, что МОУ должно проводить по ним оплаты по ставке 20%. 30 ноября в Хозяйственном суде Киева будет заседание по иску к МОУ о принудительном подписании соответствующих допсоглашений.

"Общую сумму претензий "Укрнафты" к МОУ оценить сложно, поскольку суммы договоров и состояние расчетов по ним пока неизвестны. По 14 договорам, фигурирующим в судебном деле, фактическая сумма оплат после 1 июля оценивается в 1,5 млрд грн включительно с 7% НДС. Следовательно, сумма доплаты может составлять почти 190 миллионов гривен. Однако в реальности сумма будет больше, поскольку по части договоров оплаты проведены не полностью или еще не проводились", — пишет Шнайдер.

Он также обращает внимание на несколько нюансов в этом деле:

Стороны воздерживаются от переноса конфликта в публичную плоскость, и информация об иске пока не фигурирует ни в отраслевых, ни в деловых изданиях — обычно так бывает, когда есть возможность, так сказать, убедительно попросить о режиме молчания. Наличие иска может означать, что новая команда МОУ не была готова брать на себя такую ответственность и решать унаследованный от предшественников вопрос в рабочем порядке. Тот факт, что по состоянию на октябрь 2023 года по 5 договорам из 7, которые были заключены еще в мае, вообще не проведено никаких оплат, поднимает вопрос о состоянии расчетов со стороны МОУ перед "Укрнафтой" и риск формирования дебиторской задолженности.

"Этой проблемы с доплатами НДС можно было бы избежать вообще, если бы Минобороны и "Укрнафта" выполняли положения постановления Кабинета министров Украины №178 от 02.03.2022, что дает право закупать топливо на нужды сил обороны Украины по нулевой ставке НДС. Более того, "Укрнафта" получила от ГНС индивидуальное налоговое разъяснение аналогичного содержания. Поэтому, Национальная гвардия Украины покупает у "Укрнафты" и других поставщиков нефтепродукты по нулевой ставке, в то время как МОУ продолжает переплачивать за топливо. Так по информации из Прозорро только в сентябре этого года Минобороны закупило у "Укрнафты" дизельного топлива на 3,4 млрд грн, что включает в себя 566 млн грн НДС. Переплаты на других топливных контрактах измеряются, вероятно, миллиардами гривен. Кому выгодно такое положение вещей мы скоро увидим", — резюмировал политический обозреватель.