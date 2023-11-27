В Одессе из-за непогоды обрушилась 100-метровая труба котельной (видео)

По словам мэра Геннадия Труханова, последние сутки были тяжелыми и изнурительными для всего региона. Ремонтные работы на котельной уже начались и будут закончены как можно быстрее.

Непогода продолжает бушевать в Одесской области и приносить городу ущерб. Сильный ветер обрушил трубу котельной. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов на своей странице в социальной сети Facebook 27 ноября.

Сначала о происшествии сообщили местные Telegram-каналы, однако позже эту информацию подтвердил городской глава. Штормовой ветер привел к аварии.

"Упала труба высотой более 100 метров. Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", — заявил Геннадий Труханов.

Отдельно мэр отметил, что сутки были очень тяжелыми и изнурительными для всех. В особенности это прочувствовали те, кто работал и продолжает работать над ликвидацией последствий катастрофы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также сообщил, что в городе продолжают справляться с последствиями непогоды. Все службы работают в усиленном режиме даже ночью.

"На некоторых заметенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы. На юге области приостановились осадки, это позволяет продуктивнее работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 полиция Одессы получила 71 сообщение о ДТП. В 9 из них есть информация о пострадавших, однако никто не погиб.

К помощи пострадавшим также привлекли бойцов Национальной гвардии. Они оказывают помощь ГСЧС и вместе с ними справляются с последствиями. Для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации граждан используется военная техника.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в Киеве объявлен ІІ уровень опасности из-за непогоды. По данным городской военной администрации, с последствиями снегопадов будут справляться 500 единиц техники и 4500 сотрудников. Детям разрешили не идти в школу.