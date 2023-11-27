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В Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины: в КГГА отреагировали (видео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | В Киеве непогода разорвала флаг Украины возле монумента Родина-Мать

Из-за погодных условий флаг Украины возле монумента Родина-Мать приспустили, однако это не помогло уберечь его. Власти пообещали заменить его после стабилизации ситуации.

В Киеве из-за непогоды был поврежден самый большой флаг страны, который находится возле монумента Родина-Мать. Соответствующими кадрами начали делиться местные Telegram-каналы 27 ноября.

С ночи в столице бушует сильный ветер и город засыпает снегом. Это приводит к последствиям и частичным разрушениям. В этот раз была повреждена государственная символика в центре города.

В Киевской городской государственной аднминистрации (КГГА) уже получили сообщение про инцидент. Поврежденный флаг Украины планируют снять, а позже заменять новым. Произойдет это как только позволят погодные условия.

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"Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят на новое", — говорится в сообщении.

В КГГА отдельно напомнили, что по состоянию на сегодня сооружение флагштока является самым большим в Украине. Его высота практически 90 метров, а вес доходит до 32 тонн. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Стоит отметить, что в Киеве действительно с самого утра бушует непогода. Властям пришлось объявить II уровень опасности из-за ветра со скоростью 22 метра в секунду и сильного снегопада.

В то же время, в Киевской городской военной администрации сообщили, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и в целом обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Ситуация контролируемая.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в Одессе из-за непогоды обрушилась 100-метровая труба котельной. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что последние сутки были тяжелыми и изнурительными для всего региона. Ремонтные работы на котельной уже начались и будут закончены как можно быстрее.