В Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины: в КГГА отреагировали (видео)

Из-за погодных условий флаг Украины возле монумента Родина-Мать приспустили, однако это не помогло уберечь его. Власти пообещали заменить его после стабилизации ситуации.

В Киеве из-за непогоды был поврежден самый большой флаг страны, который находится возле монумента Родина-Мать. Соответствующими кадрами начали делиться местные Telegram-каналы 27 ноября.

С ночи в столице бушует сильный ветер и город засыпает снегом. Это приводит к последствиям и частичным разрушениям. В этот раз была повреждена государственная символика в центре города.

В Киевской городской государственной аднминистрации (КГГА) уже получили сообщение про инцидент. Поврежденный флаг Украины планируют снять, а позже заменять новым. Произойдет это как только позволят погодные условия.

"Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят на новое", — говорится в сообщении.

В КГГА отдельно напомнили, что по состоянию на сегодня сооружение флагштока является самым большим в Украине. Его высота практически 90 метров, а вес доходит до 32 тонн. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Стоит отметить, что в Киеве действительно с самого утра бушует непогода. Властям пришлось объявить II уровень опасности из-за ветра со скоростью 22 метра в секунду и сильного снегопада.

В то же время, в Киевской городской военной администрации сообщили, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и в целом обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Ситуация контролируемая.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в Одессе из-за непогоды обрушилась 100-метровая труба котельной. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что последние сутки были тяжелыми и изнурительными для всего региона. Ремонтные работы на котельной уже начались и будут закончены как можно быстрее.