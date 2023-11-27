Формула відбудови України. В Києві пройде перший Український будівельний конгрес

Захід стане майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором

14 грудня у КВЦ "Парковий" в Києві пройде перший УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС, в рамках якого учасникам буде надана можливість обговорити, висловити власні думки та бачення Формули відбудови України.

Над плануванням та реалізацією відбудови України вже зараз працюють як іноземні партнери, так і українська влада, девелопери, будівельники та архітектори. Але на жаль, наразі серед всіх учасників процесу немає чітко сформульованої консолідованої візії, базових принципів, спільного бачення співпраці та взаємодії. Це стало тригером для появи ідеї обговорення Формули відбудови України.

УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС стане майданчиком для конструктивного діалогу, обміну думками та ідеями між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками, виробниками будівельних матеріалів, громадським сектором та іншими учасниками галузі. Важливим питанням конгресу стане проблема повернення з за кордону українців, без яких поновлення України неможливе.

Програма заходу складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків.

Зі своїм привітальним словом на заході також виступить Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента.

Організатори вже оголосили перелік тем, які будуть обговорені в рамках івенту, результати та висновки з яких ляжуть в основу Формули відбудови України.

Серед них:

"Освіта в архітектурі. Руйнація чи нерозуміння потреб відбудови?";

"Екосистема Українських стартапів та підтримка ранніх інвестицій";

"Перспективні напрямки інвестицій в майбутню відбудову України";

"Людський капітал: демографія трудових ресурсів, реабілітація та перекваліфікація";

"Шлях до ЄС: що очікувати великому, середньому та малому бізнесу?";

"Гроші на житло. Джерела фінансування об’єктів житлового будівництва 2023 -2024".

Серед панельних дискусій обговорення тем "Де будувати під час війни", "Як будувати під час війни. Інновації в будівництві", "Що будувати під час війни".

"Наш конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні краще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – коментує організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

В обговоренні тем та висловлюванні думок щодо Формули відбудови України візьмуть участь Тетяна Ломакіна, Уповноважена Президента України з безбар'єрності, Дарина Марчак – перша заступниця Міністра соціальної політики України, Володимир Поперешнюк – співзасновник "Нова Пошта", Артур Міхно – CEO work.ua, Анатолій Амелін – Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, Андрій Длігач – д.е.н. Голова Advanter Group, Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP, Влад Голдаковський – засновник Goldakovskiy Group Architects, Кащенко Олександр – Декан архітектурного факультету КНУБА, Анатолій Давидов – декан архітектурного факультету НАОМА, Борис Голденштейн – засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING, Андрій Вавриш – засновник SAGA Development, Марк Кестельбойм – CEO Well – Being contech, Budova, Сергій Самусєв – девелоперська компанія ZV Development, Марк Марченко – СЕО SENSAR Development, Ігор Гуда – засновник "Креатор-Буд", Ігор Мазепа – Генеральний директор інвестиційної компанії "Concorde Capital" та інші.

На конгресі також буде представлена аналітика ринку нерухомості України від експертки компанії ЛУН Ольги Охріменко.

Участь в УКРАЇНСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ КОНГРЕСІ також можуть взяти й інші представники будівельної галузі з усієї України. Вхід безплатний за попередньою реєстрацією на сайті організатора, який залишає за собою право відмовити в участі.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті https://www.ubc-ua.info/.