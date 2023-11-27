Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Даниил Меньшиков, тогдашний руководитель Львовской таможни, рассказывает об организации процесса пересечения границы для украинцев, которые бежали в Польшу после начала войны, и о том, как удавалось предоставлять основные услуги и сохранять контроль в ситуации.

На украинско-польской границе 24 февраля 2022 года первые беженцы появились уже через три часа после начала полномасштабной российской агрессии. Именно через границу с Польшей большинство украинцев бежало от ужасов войны. Люди до недели могли стоять в очередях. Поэтому ключевой задачей было успокоить людей, наладить максимально быстрый процесс пересечения границы. А тех, кто ожидал в очередях, максимально обеспечить всем необходимым, вспомнил в эксклюзивном интервью УНН тогдашний начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.

По словам, Меньшикова, уже через час после того, как начали разрываться первые российские ракеты, бомбы и снаряды, он был на рабочем месте. Понимал, что ситуация чрезвычайная, придется столкнуться с большим количеством новых проблем, принимать нестандартные решения и брать за них ответственность. В частности, было понятно, что на границе образуются большие очереди из людей, которые бегут от войны, и надо было не допустить хаоса.

"Уже где-то через три часа на пунктах пропуска начали появляться первые люди. И довольно быстро это превратилось в бесконечный человеческий поток. Наши пункты пропуска оказались просто не готовы к этому. Растерянные нервные женщины, дети со слезами на глазах, дедушки и бабушки на костылях или в инвалидных колясках. Люди могли стоять в очереди на пропуск до десяти дней. А ведь им надо что-то есть и пить, сходить в туалет, помыться, где-то согреться, укрыться от дождя и снега. Это было для нас первоочередным вызовом, с которым мы справились. Совместно с Красным Крестом организовал палатки для пребывания людей, питание. Обеспечили людей средствами гигиены, другими предметами первой необходимости, а многих даже одеждой. Ведь люди, убегая от российских ракет и снарядов, просто не имели времени складывать сумки, и когда они добиралась до границы, то им элементарно не во что было переодеться", — отмечает Даниил Меньшиков.

Ситуацию удалось удержать под контролем. Хотя, как говорит тогдашний начальник Львовской таможни, случались и неприятные моменты, когда у людей сдавали нервы. Но в основном совершенно незнакомые люди всегда старались помочь друг другу, поддержать теплым словом, всегда искали повод улыбнуться и немножко порадоваться.

"У нас за то время на ПП родилось семь младенцев. Когда произошли первые роды, мне позвонили, доложили и сказали, что праздник был абсолютно для всех, кто в тот момент был на пункте пропуска. Я как-то сначала не поверил. А потом как-то приезжаю на другой пункт пропуска и сам попадаю на роды. Родился ребенок! Улыбающаяся мама, улыбающийся отец, который уже в военной форме провожал любимую за границу. И все вокруг тоже улыбаются", — вспомнил Меньшиков.