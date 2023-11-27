"К морю лучше не ходить": после шторма в Мариуполе поднялся уровень радиации, — росСМИ (видео)

По данным российских медиа, в оккупированном городе море вымыло большую часть обычного песка, который покрывал ториевый слой.

На территории временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в двадцать раз превышающий норму. Причиной тому мог стать сильный шторм, пишет российское медиа "Mash на Донбассе" 27 ноября.

Сообщается, что после шторма уровень радиации в населенном пункте поднялся до 4,04 мкЗв/ч. При этом нормой считается уровень радиации 0,2 мкЗв/ч.

В публикации сказано, что столь резкий скачок обусловлен тем, что море вымыло большую часть обычного песка на пляже, обнажив таким образом слой ториевого песка, который имеет характерный темный цвет. СМИ также опубликовали соответствующие видео.

"Когда вода отступила, кое-где черные пески выступили наружу. Но даже при таком раскладе "чистые места", которые не размыло, считаются безопасными для человека. Хотя к морю все равно лучше не ходить, по крайней мере, пока погода не успокоится", — сообщили журналисты.

Напомним, 27 ноября Женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины сообщило, что за несколько дней партизанам удалось ликвидировать шестерых российских военных. Двое представителей ВС РФ были застрелены, а еще четырех обнаружили с ножевыми ранениями на местном пляже.

Ранее, 26 ноября, оккупированная территория Донецкой области подверглась массированной атаке беспилотников. В частности, удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего часть населенных пунктов региона осталась без электричества.