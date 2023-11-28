Грузы на миллионы евро: 25 водителей хотят эвакуироваться с польской границы, — Деркач

По словам замминистра, по условиям выезда военнообязанные водители можно выезжать за границу только с грузовиком. Условия для возвращения за грузовиками будут созданы без исключения из системы "Шлях".

25 водителей, которые находятся на заблокированных со стороны Польши пограничных пунктах пропуска, хотят эвакуироваться. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сейчас собирает и верифицирует информацию для эвакуации водителей, заблокированных с польской стороны границы", — сказал Деркач.

Заместитель министра добавил, что эвакуироваться хотят 25 водителей.

Вместе с тем он подчеркнул важность возвращения водителей обратно за своими грузовиками в Польшу.

Согласно условиям выезда военнообязанных водителей, выполняющих коммерческие перевозки, водитель может выехать только с грузовиком, уточнил Деркач.

По его словам, условия для возвращения за грузовиками будут созданы без исключения из системы "Шлях" и в сотрудничестве с ГПСУ.

Вместе с тем один из водителей на пропускном пункте "Краковец — Корчова" в интервью журналистам с уверенностью заявил, что никто не поедет.

"Груз не на машине, и не на фирме, за груз отвечает водитель. Если уехал домой, приехал обратно, а машина пуста? А машина на миллион долларов! И что тогда делать? Кто за это будет отвечать? Ну как это ее оставить да поехать домой?! Какая эвакуация? Все везут груз! В одной машине бывает до миллиона и за миллион евро товара", — объяснил водитель.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что блокирование пропускных пунктов продолжается. По состоянию на утро 28 ноября, в очередях на четырех пунктах находилось 2700 грузовиков, которые ожидали въезда в Украину.

Блокада пограничных пунктов пропуска

6 ноября, примерно в два часа пополудни по киевскому времени польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

По словам участника акции Томаша Борковского, к блокаде присоединились представители транспортных компаний. Протестующие требуют вернуть разрешения на коммерческие перевозки для Украины.

Вместе с тем они обещают не блокировать движение для автобусов и легковых автомобилей, а также грузовиков, которые везут гуманитарную помощь Украине, животных и скоропортящиеся грузы.

В ассоциации "Укравтопром" объяснили, что причиной забастовок стала чрезмерная конкуренция после либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, что накануне Польша предложила Украине решение проблемы. Организатор протеста на украинско-польской границе Рафал Меклер, в свою очередь, назвал такую акцию воспитанием, а Украину сравнил с "избалованным ребенком".

Также сообщалось, что немецкая таможня, в свою очередь, остановила движение всех польских фур, а на границе тянется очередь на 40 км.