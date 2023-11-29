В Лондоне закончили рассмотрение иска АО "Приватбанк" против Коломойского и Боголюбова

Сторона защиты отметила, что иск "Приватбанка" рассыпался, потому что был основан на фикции.

Высокий суд Лондона завершил рассмотрение иска, поданого в суд АО "Коммерческий банк "Приватбанк" против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, передает УНИАН.

Адвокат Коломойского, Марк Ховард, в своем заключительном слове показал Суду, что "дело ПриватБанка" было безосновательным:

"Очевидно, что присвоение средств, если таковое имело место, не привело к убыткам в таких масштабах, в которых это заявляется. Это следует из того, что подавляющее большинство средств, выданных Банком в рамках Релевантных кредитов, которые, как утверждается, нанесли Банку убытки, были возвращены Банку и зачислены им в счет погашения обязательств Заемщиков"

Cторона защиты настаивала на том, заявление "Приватбанка" об убытках не может быть предметом спора в рамках английского права.

"Из устных показаний г-на Бекетова (эксперт банка по украинскому праву, — ред.) очевидно, что выплатами были погашены не только обязательства Заемщиков, но и любые обязательства, которые г-н Коломойский мог бы иметь в отношении неправомерной организации выдачи денежных средств Заемщикам", — отметил адвокат Коломойского.

По словам Ховарда, никто не привел ни одного примера, когда какая-либо сторона подала деликтный иск о возмещении убытков, причиненных выдачей кредита, при этом средства, полученные по кредиту, были погашены, не говоря уже о примерах, когда какая-либо сторона выиграла такой иск, будь то в Англии, Украине или где-либо еще:

"Данный факт, как мы полагаем, поддерживает наш аргумент о том, что дело просто не имеет логически последовательных оснований для иска. Г-н Коломойский считает, что претензии Банка к нему ошибочны как в принципе, так и с точки зрения украинского права, и к тому же по ним истек срок исковой давности. Данные аргументы достаточны сами по себе без какой-либо необходимости в устных показаниях с его стороны или со стороны других свидетелей".

Защита также отметила, что иск "Приватбанка" рассыпался, потому что он был основан на фикции, выдуманной для того, чтобы банк мог предъявить иск против Коломойского и Боголюбова в Англии о возмещении убытков, якобы причиненных релевантными кредитами. Причем эксперт "Приватбанка" прямо признал, что исполнение обязательств заемщиками в полном объеме также являлось освобождением от какой-либо деликтной ответственности.

Дело Коломойского — что надо знать

2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября сообщили о подозрении в завладении 5,8 млрд грн "Приватбанка": следствие заявляет, что в 2013–2014 годах бизнесмен незаконно завладел указанной суммой путем фиктивного внесения наличных денег в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.