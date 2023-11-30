Грипп и Covid: в трех областях Украины могут ввести ограничения, — Кузин

По словам заместителя министра здравоохранения, за прошедшую неделю от Covid-19 умерло 56 человек, среди которых один ребенок.

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и Covid-19. Три региона из-за превышения эпидемического порога уже могут ввести определенные ограничительные меры. Об этом 30 ноября в эфире телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В частности, высокие показатели заболеваемости фиксируют в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

По словам Кузина, на сегодня в Украине циркулирует 13 штаммов Covid-19. Больше всего случаев заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией наблюдается среди детей — 50% от всех зарегистрированных случаев.

Главный санитарный врач также пояснил, что с начала эпидемического сезона гриппом и Covid заболело более миллиона украинцев.

В среднем за неделю в медучреждения попадают 4200-4300 человек, что является довольно высоким показателем. Коронавирус сейчас занимает 35% всех случаев заболеваемости.

В частности, только за последнюю неделю количество случаев заболевания Covid-19 выросло на 20%. Также медики фиксируют и летальные случаи. Так, на прошлой неделе от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, среди которых один ребенок.

Напомним, в начале ноября в Минздраве заявляли, что в Украине обнаружили новый случай штамма коронавируса "Пирола". Его обнаружили у 20-летнего жителя Ровенской области. Этим подвидом могут заболеть даже ранее вакцинированные люди.

Кроме того, 25 сентября эксперты сообщали, что следующая пандемия может быть в 20 раз смертоноснее коронавирусной инфекции и убить около 50 млн человек.